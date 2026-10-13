Boxe Riccione, doppio titolo regionale Elite per Michela Svarca e Dafne Martini

Le due atlete conquistano il campionato emiliano-romagnolo a Bologna. A fine novembre gli Interregionali di Montecatini, in vista delle finali nazionali di dicembre a Cuneo

Un weekend da ricordare per la Boxe Riccione ASD, che torna da Bologna con due titoli regionali Elite femminili conquistati da Michela Svarca e Dafne Martini. Un risultato di grande prestigio per la società riccionese, che da tempo non festeggiava due campionesse regionali nella stessa edizione dei campionati. Due giornate intense, sabato 10 e domenica 11 ottobre, culminate con una doppia festa sul ring bolognese.

Il percorso più impegnativo è stato quello di Michela Svarca, impegnata nella categoria 60 kg, che ha dovuto superare semifinale e finale. Sabato, nella riunione disputata alle Torri di Bologna, l’atleta riccionese ha affrontato la bolognese Fatmazahra Jendoubi della Boxe Le Torri, mentre domenica ha incrociato i guantoni con la padrona di casa della Bolognina Boxe, Valeria Bosco.

In semifinale Svarca ha avuto la meglio su un’avversaria bolognese longilinea e tecnicamente molto valida, riuscendo a neutralizzare le lunghe leve grazie a determinazione, pressione costante e combattimento ravvicinato. Una prova di carattere che le ha aperto le porte della finale.

Nell’ultimo atto contro Valeria Bosco, pugile più esperta con una trentina di incontri alle spalle, seppur reduce da un periodo di inattività, è scaturito un match intensissimo, combattuto soprattutto corpo a corpo, nel quale Svarca ha saputo mettere a segno numerosi montanti e diretti, conquistando con merito il titolo regionale al termine di una sfida spettacolare.

Titolo regionale anche per Dafne Martini, nella categoria 54 kg, approdata direttamente alla finale per sorteggio. Domenica ha affrontato Giulia Cocchi della Persicetana Boxe, imponendosi nettamente nonostante una preparazione alla gara condizionata dal calo di peso e dalla tensione per il ritorno sul ring, dove mancava dallo scorso giugno. Una vittoria convincente, con margini di miglioramento ancora importanti.

Per Svarca e Martini il cammino proseguirà a fine novembre a Montecatini, con gli Interregionali, tappa decisiva per accedere alle finali nazionali di dicembre a Cuneo, riservate alle migliori otto atlete.

“Sono contentissimo - commenta il maestro Ivan Cancellieri -. Non partivamo certo con i favori del pronostico. La Boxe Riccione sta crescendo veramente tanto e questi risultati di prestigio delle nostre ragazze non fanno che aggiungere ulteriori stimoli a tutto il gruppo. Due titoli regionali Elite nello stesso weekend rappresentano una soddisfazione enorme e premiano il lavoro che stiamo portando avanti in palestra”.