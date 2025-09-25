Bracconaggio in Alta Valmarecchia: ucciso un esemplare di cervo nei boschi di Sant’Agata Feltria

Sul posto sono intervenuti i guardiacaccia di Rimini e le guardie forestali,

Un cervo è stato trovato senza vita nei boschi di Sant’Agata Feltria, in Alta Valmarecchia. L’episodio, segnalato alla nostra redazione da una lettrice, porta con sé il sospetto di un atto di bracconaggio: un gesto vile e dannoso che colpisce non solo la fauna selvatica, ma l’intero equilibrio ambientale del territorio.

Sul posto sono intervenuti i guardiacaccia di Rimini e le guardie forestali, che hanno avviato gli accertamenti. Il corpo dell’animale è stato rimosso dagli addetti del Centro di recupero della fauna selvatica, incaricati di stabilire con precisione le cause del decesso.

Le indagini sono tuttora in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili.

La foto di qualche tempo fa, quando pascolava nella campagna di Sant'Agata Feltria