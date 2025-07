Brancamenta ghiacciato: il perfect serve da brivido per l’estate

Brancamenta, l’amaro alla menta che risveglia i sensi con un brivido di freschezza estrema e un gusto che rompe le regole.

Quando si pensa alla freschezza estrema, alla sensazione di un brivido intenso, ad un viaggio multisensoriale in grado di attraversare davvero tutti e cinque i sensi, inevitabilmente si pensa Brancamenta, l’amaro alla menta che ha riscritto le regole del gusto.

Non un amaro qualunque, ma il re della bevuta ghiacciata, da consumare rigorosamente con ghiaccio e che ha attraversato generazioni lasciando il segno.

Fin dalla sua nascita negli anni Sessanta, Brancamenta ha rappresentato un modo nuovo di vivere l’intensità: moderno, diretto, sorprendente. La sua ricetta esclusiva unisce la menta piperita piemontese a un complesso bilanciato di erbe aromatiche che regalano un gusto deciso, rinfrescante, riconoscibile. Alla vista colpisce per il suo colore ambrato, limpido, elegante; al naso libera sentori balsamici, con la menta che emerge netta e pulita; al palato è un’esplosione: l’impatto è dolce, poi la menta prende il sopravvento, lasciando una lunga persistenza fresca e appagante.

Ma la chiave per godere appieno di Brancamenta è una sola: servirlo ghiacciato. Che sia liscio con tre cubetti o versato in un bicchiere scolpito nel ghiaccio, va gustato sottozero, perché è a quella temperatura che sprigiona tutto il suo carattere: brivido di piacere intenso, freschezza autentica, gusto inconfondibile.

Un sorso che non apre la serata: la trasforma. Anche nei cocktail, Brancamenta mantiene la sua centralità con combinazioni semplici che ne esaltano la purezza e il carattere. Come il nuovissimo Brancamenta Mojito, preparato con 5cl di Brancamenta, 2cl di succo di lime, soda, zucchero di canna e menta: un cocktail dal sapore deciso e rinfrescante, perfetto per chi cerca una pausa fuori dall’ordinario.

I cocktail con Brancamenta possano essere semplici ma sofisticati, senza mai perdere l’essenza del prodotto. E proprio questa essenza è da sempre celebrata anche nella comunicazione: come dimenticare lo storico spot in cui il bicchiere si scolpisce nel ghiaccio e la voce, gelida e inconfondibile, pronuncia un semplice suono: “Brrr…”. Un gesto, un suono, un’idea: Brancamenta è diventato un’icona perché non imita e non segue tendenze: le crea e conquista chi ama l’intensità.

Per questo, ogni sorso è un viaggio, un momento dedicato a chi sceglie la qualità. Brancamenta ghiacciato è il perfect serve ideale per chi desidera qualcosa di vero, fresco, fuori dagli schemi. Non serve aspettare un’occasione o una stagione: basta la voglia di lasciarsi sorprendere. Ghiaccio, carattere, autenticità: tutto quello che serve è già lì, in quel colore ambrato e in quel gusto che sa trasformare ogni momento in un’esperienza da ricordare. Perché Brancamenta, quando è ghiacciato, non si limita a rinfrescare: stupisce, avvolge, conquista. Sempre.

E tu, lo senti il brivido?