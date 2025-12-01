Brayan Schiaratura domina la 2ª Osteria dei Podisti Run, in luce anche il fratello Maycol

Golden Club Rimini in festa: soddisfazione anche per Filomena Feleppa

Brayan Schiaratura brinda nell’Osteria dei Podisti insieme al fratello Maycol e a Filomena Feleppa. Il riminese ha centrato il successo nella 2ª Osteria dei Podisti Run, appuntamento valido per il rank nazionale FIDAL sui 10 km di corsa su strada, disputato domenica 30 novembre 2025. Il giovane talento, appena 19 anni, ha confermato il proprio valore imponendosi con autorevolezza grazie a una gara condotta in progressione, tagliando il traguardo in 31’29” e demolendo il record della manifestazione (31’57”), appartenente a un atleta del calibro di Stefano Massimi.

Quella di Osteria Nuova rappresenta per Schiaratura una vittoria importante anche sul piano morale, dopo l’infortunio rimediato nella concitata partenza dei Campionati Italiani di Prato sui 10 km che lo aveva costretto al ritiro. Il 2025 è stato comunque un anno significativo per il portacolori del Golden Club Rimini: convocazione in maglia azzurra per l’incontro internazionale di Oderzo e quarto posto ai Tricolori juniores di mezza maratona a Cremona, chiusi in 1h08’57”.

La giornata dell’Osteria dei Podisti Run ha portato alla ribalta anche un altro componente della famiglia: il fratello minore Maycol Schiaratura, che ha conquistato un brillante secondo posto nella corsa giovanile riservata alla fascia 8-12 anni.

Soddisfazioni anche al femminile per il Golden Club Rimini grazie a Filomena Feleppa, che ha trionfato nella categoria SF60+ migliorando il proprio primato personale e fermando il cronometro a 45’48” (precedente 46’25”).

Il prossimo appuntamento per la società riminese è fissato per lunedì 8 dicembre, con l’organizzazione della 20ª Classica d’Inverno, dove molti runner biancorossi, insieme a Brayan Schiaratura, saranno al via.