Brayan Schiaratura non si ferma: quarta vittoria consecutiva alla Millepiedi di Cingoli

Schiaratura ha dominato la gara nazionale FIDAL di corsa su strada sulla distanza di 10 chilometri

Continua il momento d'oro di Brayan Schiaratura. L'atleta del Golden Club Rimini ha conquistato la 20ª edizione della Millepiedi "Città di Cingoli", aggiungendo un altro prestigioso successo a una stagione già ricca di soddisfazioni.

Per il riminese si tratta della quarta vittoria consecutiva, dopo i trionfi ottenuti alla Notturna Caccia alla Rana, alla Strafossombrone e alla Marcialonga del Pianaccio, a conferma di uno stato di forma eccellente.

Schiaratura ha dominato la gara nazionale FIDAL di corsa su strada sulla distanza di 10 chilometri, imponendosi in solitaria con il tempo di 32'06". La competizione è stata resa particolarmente impegnativa da un percorso non particolarmente scorrevole e da un fastidioso vento contrario che ha accompagnato gli atleti per buona parte della prova.

Alle sue spalle si sono classificati i marchigiani Marco Cecchetti, secondo in 32'30", e Giorgio Lampa, terzo in 32'54".

L'attenzione di Schiaratura è ora rivolta ai prossimi appuntamenti. In vista delle manifestazioni tricolori, il prossimo impegno sarà l'8 agosto sulle strade di casa, dove sarà tra i protagonisti dell'attesissima 7ª Guarda Rimini.

Questa versione ha un ritmo più da articolo pubblicato su un quotidiano o su un portale di atletica, con un incipit più incisivo e una narrazione più scorrevole.