TUMORE AL SENO Breast Unit di Rimini-Santarcangelo certificata per il dodicesimo anno

Il riconoscimento europeo EUSOMA attesta la qualità del percorso di prevenzione, diagnosi e cura. Trattamenti multidisciplinari e assistenza gratuita attraverso il Servizio sanitario nazional

La Breast Unit (Centro multidisciplinare di senologia) di Rimini-Santarcangelo si conferma ancora una volta un punto di eccellenza nella sanità pubblica, ottenendo per il dodicesimo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento di qualità EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists). Un’attestazione di altissimo livello che certifica il rispetto dei più rigorosi standard europei nella prevenzione, nella diagnosi e nel trattamento del tumore al seno.

Il valore di questa certificazione non è solo un traguardo formale, ma una garanzia concreta per le donne, ulteriormente rafforzata dalla totale gratuità del percorso di cura all'interno del Servizio Sanitario.

Ricevere la certificazione di qualità EUSOMA significa che ogni iter clinico impiegato nella Breast Unit risponde a protocolli basati sulle evidenze scientifiche più aggiornate, offrendo la certezza di accedere a trattamenti tempestivi e tecnologie all'avanguardia.

La certificazione EUSOMA non premia una singola specialità medica, ma attesta la qualità complessiva della Breast Unit, dall’organizzazione dei processi assistenziali, alla diagnosi e alla terapia e al follow-up, valorizzando l’appropriatezza delle cure, la multidisciplinarietà e la centralità della donna.

Al centro di questo modello virtuoso c'è una profonda evoluzione culturale e clinica nella presa in carico delle donne affette da carcinoma della mammella: la Breast Unit.

“Oggi non ci si chiede più "quale singolo medico ti cura", ma quale team ti cura – sottolinea Giuseppe Melucci, Direttore del Centro Prevenzione Oncologica Rimini-Cattolica-Novafeltria -. La diagnosi e la cura della patologia mammaria non sono più prerogativa di un unico specialista, bensì il risultato di un lavoro multidisciplinare strettamente integrato. Radiologi, anatomo-patologi, chirurghi senologi, oncologi, radioterapisti, medici nucleari, fisiatri, medici palliativisti, psico-oncologi, tecnici di radiologia medica, infermieri specializzati, case manager, data manager e personale amministrativo lavorano infatti fianco a fianco sulla base di modalità operative rigorosamente concordate e costantemente aggiornate, formalizzate in un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) aziendale condiviso. Questo approccio corale e standardizzato assicura che il piano terapeutico sia costruito sulle specificità della paziente, azzerando le frammentazioni delle cure e garantendo standard di sopravvivenza e qualità della vita ai vertici europei”.

Il riconoscimento EUSOMA valorizza dunque la Breast Unit di Rimini-Santarcangelo come modello in cui competenza specialistica, integrazione multidisciplinare e attenzione profonda alla persona diventano la risposta più forte e sicura contro la malattia.