Brignone torna in gara nel gigante di Plan de Corones

Martedì il rientro in Coppa del Mondo dopo l’infortunio. Goggia sesta nel superG di Tarvisio

Ottime notizie per Federica Brignone e per lo sci alpino italiano, mentre il conto alla rovescia verso le Olimpiadi entra sempre più nel vivo. L’azzurra ha ufficializzato l’iscrizione allo slalom gigante di Coppa del Mondo in programma martedì a Plan de Corones, in Alto Adige. Si tratterà della sua prima gara ufficiale dopo il drammatico incidente della scorsa primavera in Trentino.

Nei giorni scorsi Brignone, reduce da diversi interventi chirurgici e da un lungo e impegnativo percorso di riabilitazione, si è allenata proprio sulla pista Erta, teatro della gara. Per la detentrice della Coppa del Mondo sarà un test fondamentale per valutare la condizione fisica e tecnica in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

Intanto, la Coppa del Mondo ha fatto tappa oggi a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, dove Sofia Goggia ha chiuso al sesto posto il supergigante, vinto dalla tedesca Aicher davanti all’americana Lindsey Vonn. In campo maschile, nello slalom di Wengen, in Svizzera, tredicesima posizione per Alex Vinatzer nella gara che ha visto il successo del norvegese McGrath.