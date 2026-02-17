Broadway arriva a Rimini con "La febbre del sabato sera": il mito della disco music

21 performer, coreografie mozzafiato e le hit dei Bee Gees per due serate sold out al Teatro Galli

Un racconto che ha segnato un’intera generazione e una colonna sonora travolgente: mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio (ore 21) arriva al Teatro Galli La Febbre del Sabato Sera, prodotto da Compagnia della Rancia su licenza di Broadway Licensing, trasposizione sul palcoscenico della celebre pellicola Paramount/RSO del 1977 che portò alla ribalta di Hollywood John Travolta.

Diretto da Mauro Simone, lo spettacolo ripropone la storia di Nik Cohn che esplorava le nuove tendenze della vita notturna e della scena disco, adattata per il palcoscenico da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes (North American version scritta da Sean Cercone e David Abbinanti). La regia, ispirata alle inquadrature immersive del film e al celebre piano-sequenza d’apertura per le strade di Brooklyn, restituisce freschezza e attualità alla vicenda di Tony Manero, giovane italo-americano che trova nella pista da ballo la sua via di fuga dalla monotonia quotidiana. Ogni sabato sera infatti Tony diventa il “re” della discoteca 2001 Odissey, simbolo di una gioventù che si ribella anche attraverso la danza. Desiderato da tutti, Tony sogna però una vita diversa.

In scena 21 performer, una scenografia che fonde elementi tradizionali e moderne pareti luminose, costumi in stile anni Settanta e coreografie mozzafiato che ricreeranno in teatro l’atmosfera 'disco' di quel periodo. Protagonista assoluta la musica dei Bee Gees, con hit leggendarie come da Stayin’ Alive e Night Fever a You should be dancing e How Deep Is Your Love, riproposte con gli arrangiamenti e orchestrazioni di David Abbinanti. La colonna sonora del film ha venduto oltre 40 milioni di copie nel mondo, mantenendo il primato di disco più venduto di sempre fino all’uscita di Thriller di Michael Jackson nel 1982. Successi planetari della disco music ma, al tempo stesso, simboli della cultura degli anni Settanta, inni di libertà, coraggio e lotta contro l’emarginazione. Il testo e le liriche di alcune canzoni sono stati tradotti da Franco Travaglio, mentre i brani che animano le scene ambientate alla 2001 Odissey vengono interpretati in inglese.

Entrambe le repliche sono sold out.