Broadway incontra la vendemmia: l’osteria teatrale di Giacobazzi arriva a Riccione

Due ore di comicità, musica e sorprese, tra cuochi musicisti, ospiti improvvisi e il pubblico protagonista

Osteria Giacobazzi, lo spettacolo che stravolge completamente tutte le regole del teatro, andrà in scena al PalaRiccione il prossimo 2 aprile alle 21:00.

L’evento segna l’apertura del lungo ponte che celebra la Pasqua riccionese, dando il via a una stagione di grandi appuntamenti con una serata all'insegna dell'allegria e della comicità.

In Osteria Giacobazzi il palco si trasforma in una vera e propria osteria: tavoli imbanditi, vino e vettovaglie serviti durante lo spettacolo ad ospiti che, seduti sul palco, mangiano e bevono durante lo show. Un’esperienza teatrale immersiva e unica nel suo genere. Giuseppe Giacobazzi, a capo di una brigata straordinaria, garantisce oltre due ore di risate continue.

“Se il vostro concetto di teatro è polvere e balconate, vi sbagliate di grosso. Questa non è solo un'osteria, ma un’osteria con spettacolo incluso, è come se avessero incrociato Broadway con una vendemmia in Toscana”, garantiscono gli organizzatori.

Niente fantasmi dell’opera, costumi d’epoca, abiti da sera, smoking e cravatte. “No signori e signore. Qui si parla di tavoli pieni zeppi di vino e formaggi, con Giacobazzi e Andrea Vasumi che servono non solo cibo, ma anche battute da far ribaltare i bicchieri e intrattengono il pubblico dalla “loro” Osteria, coadiuvati dalla musica dei cuochi musicisti, i Masa, dalle cameriere cantante Margherita e Marta, da Biccio, disturbatore seriale, da Alberto Caiazza e ospiti a sorpresa che potrebbero cambiare ogni sera. Il bello di quest’osteria è che non sai mai chi potrebbe passarti il sale. Se siete in vena di ridere a crepapelle, senza i formalismi del teatro e sentire un po’ di musica, Osteria Giacobazzi è il posto che fa per voi, e potreste anche ritrovarvi sul palco insieme a Giuseppe Giacobazzi”.

Osteria Giacobazzi è una produzione Ridens. I biglietti per lo spettacolo di Riccione, organizzato da Best Eventi in collaborazione con l’amministrazione comunale, sono in vendita sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita).