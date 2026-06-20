Bruno Pelliccioni in testa al San Marino Historic Rally

Pellegrini leader in quattro ruote motrici

Bruno Pelliccioni conferma l'incipit. Dopo la PS2 il sammarinese comanda l'11° San Marino Historic Rally, terzo round del Campionato Italiano Rally Terra Storico e va così al riposo dopo la prima giornata con un margine di ben 17.9 secondi sul resto del gruppo.



Al volante della Ford Escort RS MKII, navigato da Lorenzo Ercolani, il portacolori della Scuderia San Marino ha messo subito in chiaro le sue intenzioni, con due tempi di tutto rispetto che gli hanno permesso già di tentare la fuga. Al secondo posto Andrea Tonelli, con Roberto Debbi, sempre su Ford Escort RS. Il leader del CIRTS ha tenuto un buon ritmo, ma attualmente è piuttosto lontano da Pelliccioni e dovrà spingere fin da subito oggi (20 giugno) per tentare il riaggancio sia per l'assoluta che per il III Raggruppamento e il campionato 2 Ruote Motrici.



Terza piazza provvisoria per Sergio Bartolini e Massimo Sansone che chiudono così un trittico di Escort RS in cima alla graduatoria. Dietro di loro i leader provvisori di IV Raggruppamento e di 4 Ruote Motrici Michele Pellegrini e Michele Fabbri con la Lancia Delta Integrale 16V per la Scuderia San Marino. Quinta piazza per Nemo Mazza e Massimo Bizzocchi con una quarta Ford Escort RS MKII che tuttavia hanno lo stesso identico tempo di Pellegrini dopo un ottimo tempo sulla PS2 che annullato il divario tra i due.



Rallentato dalla polvere sulla PS2 Nicolò Fedolfi, con Luigi Pirollo, con la Lancia Delta Integrale 16V. Il pilota di Montalcino ha preferito non prendere rischi ma ha accusato un discreto ritardo perdendo un po' il contatto con i rivali di 4 Ruote Motrici e dovrà spingere oggi per rientrare.



Davide Cesarini e Gianluca Biordi comandano nel II Raggruppamento con l'Escort MKI sempre per la Scuderia San Marino, mentre va segnalata la prestazione di Corrado Costa e Domenico Mularoni che con l'Opel Corsa GSI della Scuderia San Marino sono in testa alla Classe 1600.



Nelle Classiche è in testa Marco Bianchini, con Stefano Cirillo, sulla Subaru Impreza WRC ex Kankkunen che ha deliziato il pubblico sammarinese evocando uno dei periodi d'oro del rallysmo mondiale.