Brunori sas protagonista a Cattolica: tutto pronto per il concerto di domenica 13 luglio

La magia del live secondo il cantautore: "rito collettivo che si crea, una comunità che si riunisce intorno alle canzoni"

Dopo il successo di Willie Peyote, l’Arena della Regina (Cattolica) è pronta ad ospitare il secondo attesissimo artista della stagione 2025: Brunori sas, tra i più apprezzati artisti della scena cantautorale contemporanea, spiccando per la sua inconfondibile profondità e ironia unite ad una poetica capace di trasformare la quotidianità in pura emozione. Brunori sas, con oltre quindici anni di carriera, numerosi successi discografici e altrettanti tour sold out nei club, teatri e palasport, sarà il protagonista di un altro grande concerto domenica 13 luglio, alle ore 21. Sul palco dell’Arena arriva con il suo “L’albero delle noci tour estate 2025”, la tournée a cielo aperto che per i prossimi due mesi lo vedrà portare il suo mondo di cantautore sui palchi delle arene e delle rassegne musicali più importanti d’Italia. Il tour estivo, di scena fino al 23 agosto, è l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera quindicennale di Dario Brunori, i brani contenuti nel suo ultimo lavoro in studio “L’albero delle noci” (Island Records), a partire dalla title track che ha conquistato tutti al 75esimo Festival di Sanremo e già certificata Disco d’Oro.

Con la band di sempre (Simona Marrazzo, voci, percussioni e solina; Stefano Amato, violoncello, basso elettrico e mandola contralto; Dario Della Rossa, piano, tastiere e sintetizzatori; Luigi Paese, tromba e flicorno; Gianluca Bennardo, trombone, eufonio; Massimo Palermo, batteria e percussioni; Mirko Onofrio, voci, flauti, sax, vibrafono; Lucia Sagretti, violino, voci, theremin) ad accompagnarlo in quest’avventura live, Brunori Sas porterà in giro per la penisola uno show che mette al centro di tutto la musica, la complicità tra i musicisti e la sinergia tra gli strumenti: tutto è interamente suonato dal vivo, in omaggio alla musica nella sua essenza più pura, dove la dimensione live restituisce tutta l’autenticità delle esecuzioni, con le loro sporcature e imperfezioni.

Il debutto sul palco dell’Ariston con il brano L’albero delle noci è valso a Dario Brunori il podio sanremese (al terzo posto nella classifica generale) ed il Premio Bardotti al Miglior Testo. Apprezzato da stampa, radio, tv e pubblico a casa, puntando sulla sua autenticità e sulla poetica della sua penna Brunori Sas ha fatto un percorso netto a Sanremo 2025.

Nel brano L’albero delle noci Dario Brunori celebra la gioia e la rivoluzione che una nuova vita porta con sé, suggerendo come ogni nascita sia al tempo stesso una rinascita. Il brano omaggia, già dal titolo, un albero di noce che da oltre tredici anni è parte della sua quotidianità, e sempreverde fonte di ispirazione per le sue canzoni. Partendo dall’immagine dell’albero, metafora del desiderio di radicamento, Brunori Sas canta le luci e le ombre della paternità: l'amore che non chiede niente in cambio, la felicità assurda e a tratti incontenibile, ma anche la paura di perdere quella felicità, il senso di inadeguatezza di fronte ad un evento tanto importante, il rimpianto per la vita di prima. Nota dopo nota, quello della paternità diventa poetico pretesto per affrontare riflessioni più larghe, sul tempo che passa e sulle stagioni della vita, le foglie che vanno e quelle che vengono.

“Non vedo l’ora di tornare sul palco per il tour estivo – racconta Brunori sas -. Mi dà carica l’idea di ritrovare il pubblico nelle piazze, nei festival, in quelle serate all’aperto che sanno essere leggere e profonde insieme, proprio come piace a me. In questi contesti si recupera particolarmente l’elemento dell’incontro, che in fondo è anche il motivo per cui scrivo canzoni: quella sorta di rito collettivo che si crea, una comunità che si riunisce intorno alle canzoni. È lì che capisci quanto la musica sia un tramite, anche a volte un pretesto per le persone di potersi riunire, e soprattutto in un’epoca in cui ormai la condivisione in carne ossa è diventata rarissima, per me quello è veramente un momento che va oltre, diventando quasi sacro. Senza contare che sul palco mi sento libero come non riesco a essere neanche nella vita, per me è proprio il massimo dell’espressione. Sono molto contento del bellissimo percorso di insieme che stiamo facendo, io e tutte le persone che lavorano al mio fianco da anni. Con il Tour Estate 2025 saremo in giro un po’ per tutta l’Italia, faremo dei bei giretti per la penisola per portare questo show e presentare il mio ultimo disco, “L’albero delle noci”, di cui vado molto fiero. È un album su cui abbiamo lavorato tanto, per anni, ci credo e ci crediamo molto. È come se fosse un secondo primo disco, più che altro per l’urgenza dietro la scrittura dei brani. La stessa filosofia con cui abbiamo registrato e prodotto l’album (quindi un po’ alla vecchia maniera, tutto molto libero, senza clic) voglio tradurla sul palco, per uno show che metta prima di tutto al centro la musica suonata dal vivo, la condivisione tra musicisti e la sinergia tra gli strumenti. Siamo io e la mia band storica, persone che ormai sono per me una vera famiglia: insieme ai brani de “L’albero delle noci”, porteremo le canzoni più amate di questi 15 anni di percorso, cercando ogni volta di creare una connessione autentica, senza troppi orpelli o artifizi. Questo contribuirà a rendere tutto anche più divertente, potremo sentirci più liberi di lasciarci andare anche a livello di improvvisazione. E farà sì che ogni concerto sia un’esperienza unica”.

E dopo Brunori sas, la stagione dell’Arena della Regina 2025 di Pulp Concerti prosegue con altri appuntamenti da non perdere: