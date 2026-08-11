Buffalo Bill di Romagna: storia e leggenda arrivano al Borgo San Giuliano

Mercoledì 12 agosto, nel Chiostro di San Giuliano Martire, Davide Bagnaresi e Bruno Fabbri racconteranno la tappa riminese del Wild West Show del 1906 e la curiosa storia di Domenico Tambini, il “Buffalo Bill di Romagna”

Mercoledì 12 agosto alle ore 21 (ingresso libero), nel Chiostro della Chiesa di San Giuliano Martire - Borgo San Giuliano arriva il terzo appuntamento di Esco in scarana, organizzato dalla Pro Loco Società de Borg, con la conferenza dal titolo Buffalo Bill di Romagna.

In Romagna la storia di William Frederick Cody detto Buffalo Bill si intreccia con le vicende del faentino Domenico Tambini: una curiosa commistione tra storia e leggenda e qualche opportunità politica. A farci da guida sugli eventi, lo storico Davide Bagnaresi che si soffermerà sulla tappa riminese del Wild West Show nel 1906 e lo scrittore faentino Bruno Fabbri che ci farà scoprire la storia di Domenico Tambini, detto Buffalo Bill di Romagna.

Davide Bagnaresi (Rimini, 1977), da anni collabora con l'Università di Bologna occupandosi di tematiche storiche legate al mare, al turismo e alla storia del motociclismo. Ha pubblicato diversi libri, alcuni dei quali dedicati alla società durante la Belle Époque e all'infanzia di Federico Fellini nella sua città nativa.

Bruno Fabbri (Faenza, 1945) ex geologo, ora in pensione, presso il Laboratorio di Ricerche Tecnologiche per la Ceramica del CNR di Faenza, è uno scrittore per passione, specializzato nella "storia locale minore", partendo dalla Parrocchia Rurale Faentina di Pieve Cesato e i suoi abitanti. Tra i personaggi più noti da lui analizzati ci sono il Passatore e Domenico Tambini detto il Buffalo Bill di Romagna.

La rassegna Esco in scarana 2026 - le veglie al Borgo - è dedicata quest'anno ai temi proposti dalla XXIII Festa de Borg in programma dal 4 al 6 settembre 2026.