Bulega fa tripletta anche a Portimao: è dominio nel Mondiale Superbike

Il pilota della Ducati ufficiale vince Gara 1, Superpole Race e Gara 2 in Portogallo e vola in testa al campionato con 124 punti

Tripletta Bulega anche a Portimao. Oggi, domenica 29 marzo, il pilota emiliano ha centrato la decima vittoria consecutiva nel campionato delle derivate di serie, la sesta dall'inizio della stagione dopo i successi nelle tre gare inaugurali, gara 1, Superpole Race e Gara 2, a febbraio, nel round australiano a Phillip Island.

Bulega, ieri, sabato 28 marzo ha dominato gara 1 e ha trionfato con più di due secondi e mezzo di vantaggio sul compagno di team Lecuona. Il portoghese Oliveira (Bmw) si è dovuto accontentare della terza posizione. Oggi, domenica 29 marzo, il pilota del team Ducati ufficiale ha poi ottenuto la nona vittoria consecutiva vincendo la Superpole Race nuovamente davanti a Lecuona e Oliveira, che sono saliti sul podio, nelle stesse posizioni, anche in gara 2.

Bulega vince anche gara 2, tripletta sul bagnato a Phillip Island: la classifica del Mondiale Superbike dopo il primo round in Australia

La classifica dopo Portimao

La classifica del Mondiale Superbike dopo Portimao vede Bulega al comando con 124 punti, Lecuona secondo a 68 punti, Axel Bassani terzo a 60 punti, Miguel Oliveira quarto a 56 punti, Alex Lowes quinto a 48 punti, Sam Lowes sesto a 43 punti e Lorenzo Baldassarri settimo a 40 punti.

Prossimo appuntamento del Mondiale Superbike ad Assen, per il terzo round, in Olanda, da venerdì 17 a domenica 19 aprile.