Buona la prima: la Fiorentina travolge il Polissya e vede la Conference
I viola dominano l’andata dei playoff: 3-0 agli ucraini e qualificazione alla fase a gironi ipotecata
La Fiorentina comincia nel migliore dei modi la sua nuova avventura europea. All’andata dei playoff di Conference League, al “Franchi”, la squadra di Vincenzo Italiano supera con autorità il Polissya imponendosi 3-0 e mettendo una seria ipoteca sul passaggio alla fase a gironi.
Partita a senso unico fin dalle prime battute, con i viola padroni del gioco e capaci di creare numerose occasioni. La sblocca nel primo tempo [puoi inserire nome marcatore], poi nella ripresa arrivano le reti di [secondo marcatore] e [terzo marcatore] che chiudono definitivamente i conti.
Con questo risultato la Fiorentina potrà affrontare con serenità la gara di ritorno in Ucraina, consapevole di avere già in mano gran parte della qualificazione. L’obiettivo dichiarato è ripetere – e magari migliorare – il cammino dello scorso anno, quando i viola raggiunsero la finale della competizione.