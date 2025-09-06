Buona la prima per Gattuso: Italia travolgente, 5-0 all’Estonia

Azzurri scatenati nella ripresa con Kean, Raspadori, Bastoni e un super Retegui. Lunedì la sfida con Israele può già valere la qualificazione

Esordio da sogno per Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale. Al debutto ufficiale, l’Italia ha superato con un netto 5-0 l’Estonia, mostrando carattere e qualità soprattutto nella seconda metà di gara.

Il primo tempo si era chiuso sullo 0-0, con gli azzurri che hanno faticato a trovare spazi contro una difesa estone molto chiusa. Nella ripresa, però, la squadra di Gattuso ha cambiato marcia e messo in mostra un gioco brillante e concreto.

A sbloccare il risultato è stato Moise Kean, bravo a farsi trovare pronto sotto porta. Poi è arrivato il raddoppio firmato da Giacomo Raspadori, seguito dal sigillo di Alessandro Bastoni sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nel finale, mattatore assoluto Mateo Retegui: l’attaccante ha messo a segno una doppietta che ha chiuso definitivamente i conti, suggellando la serata perfetta.

Con questa vittoria, l’Italia inizia nel migliore dei modi il suo percorso verso i Mondiali. Lunedì, a Budapest, ci sarà già una partita cruciale contro Israele: un successo potrebbe avvicinare in maniera significativa gli azzurri all’obiettivo qualificazione.