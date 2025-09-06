Altarimini

Buona la prima per Gattuso: Italia travolgente, 5-0 all’Estonia

Azzurri scatenati nella ripresa con Kean, Raspadori, Bastoni e un super Retegui. Lunedì la sfida con Israele può già valere la qualificazione

A cura di Redazione
06 settembre 2025 07:06
Buona la prima per Gattuso: Italia travolgente, 5-0 all’Estonia - Fifa World Cup qualifiers soccer match Italy-Estonia
Fifa World Cup qualifiers soccer match Italy-Estonia
Nazionale
Condividi

Esordio da sogno per Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale. Al debutto ufficiale, l’Italia ha superato con un netto 5-0 l’Estonia, mostrando carattere e qualità soprattutto nella seconda metà di gara.

Il primo tempo si era chiuso sullo 0-0, con gli azzurri che hanno faticato a trovare spazi contro una difesa estone molto chiusa. Nella ripresa, però, la squadra di Gattuso ha cambiato marcia e messo in mostra un gioco brillante e concreto.

A sbloccare il risultato è stato Moise Kean, bravo a farsi trovare pronto sotto porta. Poi è arrivato il raddoppio firmato da Giacomo Raspadori, seguito dal sigillo di Alessandro Bastoni sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nel finale, mattatore assoluto Mateo Retegui: l’attaccante ha messo a segno una doppietta che ha chiuso definitivamente i conti, suggellando la serata perfetta.

Con questa vittoria, l’Italia inizia nel migliore dei modi il suo percorso verso i Mondiali. Lunedì, a Budapest, ci sarà già una partita cruciale contro Israele: un successo potrebbe avvicinare in maniera significativa gli azzurri all’obiettivo qualificazione.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini