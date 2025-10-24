Buoni spesa e contributi per l’affitto donati dal Lions al Borgo Maestro di Santarcangelo

La donazione all'associazione che gestisce l'immobile in cui sono accolti donne e minori in difficoltà

Un aiuto al Borgo Maestro dal Lions Club di Santarcangelo di Romagna. Il progetto di abitare collaborativo e solidale della cooperativa Fratelli è Possibile ha ricevuto infatti una donazione da parte del Club, frutto delle attività solidali promosse durante l’anno, tra cui il tradizionale Concerto di Capodanno. Il contributo, fortemente voluto dalla cerimoniera Sandra Sacchetti, sarà destinato a fornire buoni spesa alle famiglie residenti e a coprire parte dei costi di locazione della casa, eccedenti alle quote di affitto sostenute dalle inquiline. “Ringraziamo di cuore il Club Lions per questo gesto concreto che rafforza il legame tra la comunità locale e Borgo Maestro, un luogo di accoglienza e ripartenza per donne e famiglie in difficoltà, dove la solidarietà diventa ogni giorno occasione di incontro e rinascita", ha sottolineato Elisa Zavoli, vicepresidente di Fratelli è Possibile e responsabile del progetto abitativo.

Alla consegna della donazione erano presenti: Michela Piacenza, responsabile degli inserimenti abitativi e dei percorsi di accompagnamento sociale dei nuclei residenti di Borgo Maestro; la delegazione dei Lions composta da Meris Zannoni (presidente), Claudia Cangini, Giovanna Salvatori, Tiziana Vitale, e Filippo Borghesi, assessore ai Servizi sociali e abitativi del Comune di Santarcangelo di Romagna, che sin dalla nascita sostiene il progetto Borgo Maestro, contribuendo attivamente alla costruzione di una rete territoriale solida e collaborativa.