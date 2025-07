Burlesque, empowerment e turismo: successo per la prima edizione del festival a Rimini

Tre giorni sold out tra spettacoli, workshop e messaggi di inclusione

È di Milano la vincitrice del titolo “Mx Rimini Burlesque 2025”. Muriel ha portato a casa non solo la corona ed il trofeo con il patrocinio del Comune di Rimini e del comitato provinciale di AICS Rimini, ma anche un ingaggio al festival internazionale di St. Louis, in America, con il quale è nato un solido gemellaggio, nonché il premio di “Most Comedic”, il numero più comico. Freaky Candy, la producer dell’evento, scrive un’altra pagina di storia del burlesque riminese. Il Rimini Cuore e Burlesque Festival, ha creato una 3 giorni di eventi serrati che hanno fatto brillare Rimini, creando un circolo virtuoso per il turismo internazionale. L’evento ha mosso circa 300 persone tra artiste, pubblico ed appassionati del settore, provenienti da tutta Italia, Europa e Stati Uniti d’America.

La serata di venerdì ha premiato anche altre artiste: Donna Poderosa ( Regno Unito) ha vinto il secondo posto, Miss Mills ( Ferrara) ha vinto il premio Most Innovative e Mr Apricot ( Treviso) il premio Most Queer. Sold out il Gran Gala di sabato, o meglio overbooking, visto che continuavano ad arrivare persone anche a show iniziato, cercando anche solo un angolino per potersi gustare lo show con le star internazionali. Ad aprire entrambe le serate, le allieve della Academy “Cuore e Burlesque”, da ormai 10 anni nota essere la casa del burlesque a Rimini, ma anche a Riccione, Pesaro e Forlì. La scuola storica del burlesque made in Rimini. Freaky Candy e la Baby Maky alla conduzione degli show, hanno fatto letteralmente innamorare il pubblico.

Sul palco di sabato, la pioniera del burlesque italiano Grace Hall, l’headliner americana Jeez Loueez , la special guest internazionale Daisy De Vell da Liverpool, il siciliano ma romano d’adozione Azzurro Fumo e Racy Ros, il volto ispanico del burlesque nazionale, nonché punto di riferimento del burlesque a Ferrara. Assieme a loro anche: Edith von Hammer, Imi Silly Noir, Jada Love ed il duo Bohemian Cherry e Carmilla Lux.

Sul palco in rappresentanza del Comune di Rimini l’Assessora Francesca Mattei, il consigliere comunale e Presidente di Arcigay Rimini Marco Tonti ed il Presidente di AICS Rimini Gabriel Corbelli. Lo shooting Pin up in spiaggia, organizzato da Robe d’époque in collaborazione con il Festival e la Community 27, ha dato quel tocco di colore che ha creato curiosità ed intrattenimento a centinaia di turisti che erano in spiaggia venerdì scorso. L’after party ed il beach party in collaborazione con la spiaggia 28 ed il Chiringay, hanno incoronato ancora una volta Rimini come la capitale dell’intrattenimento. Anche i workshop di burlesque sono stati super partecipati.





Freaky Candy, la producer, si ritiene molto soddisfatta. “ Non abbiamo solo fatto spettacolo, ma siamo riuscite a veicolare i messaggi per noi più importanti, come quello della rappresentazione dei corpi non conformi, della diversità etnica e di identità di genere. Attenzione particolare anche all’empowerment femminile e di come il burlesque sia un’arte che libera la donna dagli stereotipi di genere, rinforzando l’autostima e la consapevolezza di sé. “Sono 14 anni che mi impegno sul territorio riminese per far appassionare le persone al burlesque e la risposta del pubblico al festival è andata ben oltre ogni più rosea aspettativa – spiega Freaky Candy. Quando ho iniziato le persone erano molto scekche sul burlesque, ma il successo di questo weekend mi ha fatto capire che il lavoro svolto in tutti questi anni ha portato i suoi frutti. Da questa prima edizione sono nati nuovi progek, nuove idee e nuove collaborazioni. Prevedo una seconda edizione ancora più ricca e scoppiettante”.Toccanti i ringraziamenti finali fak sul palco sabato sera da Freaky Candy, la quale ha elencato i nomi di ogni allieva della Academy che si è impegnata alacremente per la realizzazione del festival.“Quando mi dicono che il festival è stato un mio successo, io rispondo che è stato un nostro successo. Senza l’aiuto delle ragazze ed i ragazzi di Cuore e Burlesque, tutto questo non sarebbe mai potuto esistere.”