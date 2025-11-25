Bustine di zucchero per dire no alla violenza sulle donne: l'iniziativa a Riccione

La Commissione Pari Opportunità distribuisce bustine di zucchero con il numero antiviolenza 1522

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Riccione rinnova il suo impegno nel contrasto a ogni forma di violenza. La Commissione Pari opportunità del comune di Riccione ha scelto un gesto semplice ma incisivo per raggiungere ogni cittadino: la diffusione, nei bar riccionesi, di bustine di zucchero personalizzate che riportano in evidenza il numero verde nazionale 1522 (antiviolenza e stalking) .

“Le iniziative di sensibilizzazione, dall’illuminazione arancione agli spettacoli teatrali, sono fondamentali per tenere alta l’attenzione su un problema che ci riguarda tutti – afferma l’assessora alle Pari opportunità, Marina Zoffoli. – Ma è essenziale offrire anche strumenti pratici e discreti per l’aiuto immediato. Le bustine di zucchero sono un veicolo silenzioso ma potente per far sapere che a Riccione c’è una rete di supporto che lavora quotidianamente per l’autonomia e la sicurezza delle donne. Lavoriamo per una cultura del rispetto che prevenga la violenza fin dalle sue radici più subdole".

“Abbiamo scelto le bustine di zucchero per la loro semplicità e capillarità – dichiara la presidente della Commissione Pari opportunità, Eleonora Ruggeri. – È un piccolo gesto, ma immediato, per portare il messaggio di sostegno e la possibilità di chiedere aiuto in un luogo frequentato da tutti. Il numero 1522 deve diventare familiare e accessibile in ogni momento a chi ne ha bisogno. Riccione è schierata contro la violenza, e vogliamo che ogni donna sappia di non essere sola".