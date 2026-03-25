BYD–San Marino, accordo strategico per energia e mobilità del futuro

Sperimentazione triennale per autosufficienza energetica, innovazione e infrastrutture smart

BYD e la Repubblica di San Marino firmano un accordo quadro triennale per trasformare il Paese in un laboratorio europeo di tecnologie energetiche integrate. L’intesa prevede sperimentazioni in regime “sandbox”, sviluppo di ricarica ultra-veloce, potenziamento del centro di omologazione e sistemi avanzati di stoccaggio e fotovoltaico per l’autosufficienza energetica.

Il progetto mira anche ad attrarre brevetti e investimenti, rafforzando il ruolo di San Marino nell’innovazione. Per BYD, l’iniziativa rappresenta un modello replicabile a livello internazionale. L’attuazione sarà seguita da gruppi congiunti con monitoraggio basato su indicatori di sostenibilità.