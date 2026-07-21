Ca’ Berlone, conclusi i lavori sulla frana: riaperta la strada a doppio senso di marcia

Terminato l’intervento di messa in sicurezza con la realizzazione della paratia di sostegno e il rifacimento della carreggiata

Dopo anni di richieste da parte dei cittadini e una lunga fase di viabilità regolata dal semaforo a causa della frana, è stato completato l’intervento di messa in sicurezza di Ca’ Berlone. Da oggi la strada torna percorribile in entrambi i sensi di marcia, restituendo piena funzionalità a un collegamento strategico per residenti e automobilisti. L’opera ha previsto la realizzazione di una paratia di sostegno lunga 48 metri, costituita da pali infissi fino a 12 metri di profondità, realizzata in un mese di lavoro. L’intervento è stato completato con il ripristino della sede stradale e il rifacimento dell’intera pavimentazione. Si tratta di un’opera attesa da molti anni, che mette definitivamente in sicurezza un tratto viario particolarmente delicato, eliminando il restringimento della carreggiata e migliorando sensibilmente la sicurezza e la fluidità della circolazione.

«Con la riapertura di Ca’ Berlone – dichiara il Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci – manteniamo un impegno assunto con i cittadini. Per troppo tempo questa criticità è rimasta irrisolta, con inevitabili disagi per chi percorre quotidianamente questa strada. Oggi consegniamo alla comunità un’infrastruttura più sicura e moderna, frutto di una programmazione concreta e della collaborazione con l’A.A.S.L.P. Continueremo a investire sulla manutenzione del territorio e sulla sicurezza della rete viaria, che rappresentano una priorità dell’azione di Governo.»

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale promosso dalla Segreteria di Stato per il Territorio e dall’A.A.S.L.P., volto a risolvere criticità storiche e a migliorare la qualità delle infrastrutture della Repubblica. Con la conclusione dei lavori di Ca’ Berlone viene così restituita ai cittadini una viabilità pienamente efficiente, sicura e adeguata alle esigenze del territorio.