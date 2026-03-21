Ca’ Gessi diventa casa degli Ipodoeroi nel cuore della Valconca

L’associazione di camminatori trasforma la struttura in un hub per il turismo lento e le esperienze nella natura, aperto a tutti gli amanti dei sentieri

C’è una nuova “casa” per chi ama il cammino e la natura nel cuore della Valconca. Gemmano e la Riserva Naturale di Onferno, con le sue Grotte patrimonio Unesco, si arricchiscono della presenza dell’Associazione di camminatori Ipodoeroi (il cui Presidente è Aldo Terzi) che, aderendo alla manifestazione di interesse promossa dal Comune, ha trovato sede nella bella e suggestiva Ca’ Gessi. L'insediamento degli Ipodoeroi a Ca’ Gessi trasforma questo luogo in un vero e proprio hub per il turismo lento, dentro la Riserva Naturale di Onferno.

Loro si definiscono “un gruppo di amici in viaggio a piedi per oltre 650 km lungo l'Emilia Romagna dall'Ovest all'Est”. Amano camminare insieme, amano scoprire il territorio e ammirare l’ambiente e vivere queste loro esperienze a diretto contatto con la natura. Cà Gessi sarà la loro “stazione” di riferimento, crocevia strategico del sistema sentieristico provinciale, regionale e interregionale.

Dalla concessione non hanno perso tempo e, mostrando un grande spirito amicale, solidaristico e di volontariato, si sono messi subito al lavoro per adeguare e qualificare la struttura e l’area circostante che farà da cornice alle loro attività, che saranno peraltro aperte a tutti quanti desiderino di fare l’esperienza, bella e salutare, di camminate nella natura alla portata di tutti e di tutte. L'arrivo dell'associazione Ipodoeroi porta con sé un'energia concreta per Gemmano, fatta di rigenerazione degli spazi, con la riqualificare della struttura e l'area circostante; iclusività, in quanto le attività e le camminate proposte saranno aperte a tutti; Sinergia territoriale, perché la vicinanza alle Grotte di Onferno (Patrimonio UNESCO) rende Ca’ Gessi un tassello fondamentale per valorizzare l'entroterra riminese.