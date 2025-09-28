Cabal gela la Juventus, l’Inter vola: pari allo Stadium, Esposito segna il primo gol in Serie A
I bianconeri fermati sull’1-1 dall’Atalanta, nerazzurri vincenti sul Cagliari. Pareggio tra Como e Cremonese nel pomeriggio
La Juventus manca l’occasione per avvicinarsi alla capolista: allo Stadium finisce 1-1 contro l’Atalanta. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, la rete di Cabal al 78’ ha gelato i tifosi bianconeri e fissato il risultato finale. Con questo punto, la squadra di Allegri mantiene il momentaneo secondo posto in classifica.
Nel posticipo serale, l’Inter ha regolato il Cagliari con un secco 2-0. Da segnalare il primo storico gol in Serie A di Francesco Pio Esposito, giovane attaccante nerazzurro che ha contribuito al successo che rafforza la leadership della squadra di Inzaghi.
Nel pomeriggio, pareggio anche al Sinigaglia: Como e Cremonese si sono divise la posta con un 1-1 combattuto, utile a muovere la classifica ma poco per le ambizioni di entrambe le squadre.