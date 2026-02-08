Caccia: anche a Rimini stop ai fucili nei terreni privati
Nascono i "territori di pace": una sentenza storica allontana i cacciatori dalle proprietà private
A cura di Redazione
08 febbraio 2026 14:24
Anche in provincia di Rimini i proprietari di terreni non recintati potranno chiedere l’esclusione della caccia dalle proprie proprietà. Lo chiarisce Animal Liberation dopo la storica sentenza del Consiglio di Stato (n. 895/2026), che impone alla Regione Emilia-Romagna di accogliere le richieste motivate, comprese quelle di natura etico-morale.
L’associazione assisterà gratuitamente i cittadini nell’iter burocratico, superando l’idea che la recinzione sia l’unica soluzione. La decisione apre la strada anche nel Riminese alla creazione di “territori di pace”, con ricadute positive su tutela ambientale e fauna selvatica.