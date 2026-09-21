Caccia, oltre 110 controlli in provincia: sei denunce e 16 sanzioni

Dall'apertura della stagione la Polizia ha controllato i cacciatori e sequestrato fucili, richiami vietati e fauna abbattuta

Sono già oltre 110 i controlli effettuati dalla Polizia provinciale dall'inizio della stagione venatoria nel territorio riminese. Con l'apertura della caccia vagante, scattata domenica 20 settembre nei due Ambiti Territoriali di Caccia della provincia, il bilancio delle verifiche comprende sei persone denunciate e 16 sanzioni amministrative.

I controlli erano iniziati già il 2 settembre, quando era stata aperta la caccia da appostamento, consentita esclusivamente nelle giornate di giovedì e domenica. Complessivamente la Polizia provinciale ha controllato 110 cacciatori, ai quali si aggiungono quelli verificati dalle guardie venatorie e dai Carabinieri Forestale. Sei persone sono state deferite all'autorità giudiziaria per diverse violazioni della normativa venatoria. I casi contestati riguardano l'abbattimento di specie non consentite, l'attività di caccia in periodi non autorizzati e l'utilizzo di mezzi di caccia vietati, in particolare registratori utilizzati come richiami per la fauna selvatica. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati penalmente due registratori che riproducevano il verso di specie selvatiche, oltre a cinque fucili da caccia calibro 12. Sequestrata anche la fauna abbattuta: quattro tortore, due colombacci e cinque storni.

Sul fronte delle violazioni amministrative sono invece 16 le sanzioni contestate ad altrettanti cacciatori. In questi casi sono stati sequestrati anche i carnieri, per un totale di 23 colombacci. Alcune delle attività di controllo sono state condotte insieme alle guardie delle associazioni Enpa, Fare Ambiente e Italcaccia. Il dispositivo di vigilanza proseguirà anche nei prossimi giorni, con la Polizia provinciale affiancata dai Carabinieri Forestale e dalle Guardie giurate venatorie volontarie convenzionate.