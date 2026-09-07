Caccia vietata anche lungo il fiume Uso: stop per tutta la stagione venatoria

Il sindaco Jamil Sadegholvaad introduce una fascia di sicurezza di 50 metri su entrambe le sponde, da via Vecchia Emilia fino al confine con Bellaria Igea Marina e San Mauro Pascoli

Dopo l'ordinanza approvata da poco per il divieto di caccia lungo le sponde del fiume Marecchia, si estende una misura analoga anche al fiume Uso. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha firmato un'ordinanza che introduce, per l'intera stagione venatoria 2026/2027, limitazioni specifiche all'esercizio della caccia nel tratto del corso d'acqua compreso tra via Vecchia Emilia, al confine con Santarcangelo di Romagna, e via Donegallia-via Due Martiri, al confine con Bellaria Igea Marina e San Mauro Pascoli.

Il provvedimento istituisce lungo tutto il percorso naturalistico una fascia di sicurezza di 50 metri su entrambi i lati, all'interno della quale non sarà possibile cacciare, né in forma vagante né tramite appostamenti temporanei. Restano invece esclusi dal divieto gli appostamenti fissi già regolarmente autorizzati.

La scelta nasce dall'esigenza di prevenire situazioni di pericolo nei punti in cui l'attività venatoria rischia di sovrapporsi alla presenza di cittadini e visitatori. Il percorso dell'Uso e le sue sponde sono frequentati soprattutto nei mesi estivi e autunnali da chi li utilizza per passeggiate, sport e attività di scoperta del territorio, un periodo che coincide in parte proprio con la stagione venatoria. Per questo l'Amministrazione ha deciso di adottare anche lungo il fiume Uso una misura di tutela simile a quella già in vigore sul Marecchia, dove negli anni scorsi si erano registrati episodi legati alla compresenza tra cacciatori e frequentatori dei percorsi.

Il divieto sarà efficace fino al 31 gennaio 2027, termine della stagione venatoria 2026/2027.