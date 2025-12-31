Cadavere di un giovane trovato in un campo nel Veneziano, indagini per omicidio

Il corpo di un giovane scoperto da un passante. Si indaga sulle cause della morte

Il corpo senza vita di un uomo di età compresa tra i 25 e i 30 anni è stato rinvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 31 dicembre in un campo agricolo a Mira, nel Veneziano. A fare la scoperta è stato un passante, un fotografo dilettante, che ha subito allertato i carabinieri.

Il giovane, trovato vestito e riverso su un fianco nei pressi di un fossato per l’irrigazione, presentava una ferita alla tempia compatibile con un colpo d’arma da fuoco. Il cadavere non era in stato di decomposizione e la morte risalirebbe a pochi giorni prima del ritrovamento. L’uomo non è ancora stato identificato.

Sul posto sono intervenuti il magistrato di turno, il medico legale, il comandante del Nucleo investigativo di Venezia Giuseppe Battaglia e il comandante provinciale Marco Aquilio. Gli inquirenti procedono per l’ipotesi di omicidio. L’area, isolata e distante dai centri abitati, si trova a pochi chilometri dalla zona industriale di Porto Marghera e dal terminal di Fusina.

Al momento non sono state rinvenute armi né altri oggetti utili alle indagini. Tra le piste seguite dagli investigatori vi è anche quella di un possibile regolamento di conti. L’autopsia è prevista per venerdì 2 gennaio 2026.