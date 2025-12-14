Cadavere trovato in un baule nel Fiorentino: è giallo

Il corpo di un uomo scoperto in casa a Sant’Angelo a Lecore. Viveva con l’anziana madre e i fratelli. Il decesso risalirebbe a tempo fa

Macabra scoperta nel Fiorentino, dove il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un baule nell’abitazione in cui viveva insieme all’anziana madre e ai fratelli. Il ritrovamento è avvenuto a Sant’Angelo a Lecore, frazione della provincia di Firenze, durante un’ispezione effettuata dalla polizia municipale, intervenuta a seguito di una segnalazione.

Secondo i primi accertamenti, il cadavere si trovava nel baule da diverso tempo. Al momento restano ignote le cause del decesso, ma dalle verifiche preliminari non emergerebbero segni riconducibili ad atti di violenza. Saranno comunque gli esami medico-legali a chiarire le circostanze della morte.

Nell’abitazione vivevano anche l’anziana madre della vittima, trovata in condizioni di denutrizione, e due fratelli dell’uomo, di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Tutti sono ora al centro delle indagini. Nelle prossime ore sono attesi gli interrogatori per ricostruire quanto accaduto e capire perché il corpo sia rimasto nascosto così a lungo.

Le indagini proseguono per fare piena luce su una vicenda che presenta ancora molti punti oscuri.