Cade da ponteggio e muore in cantiere, disposta l'autopsia sul corpo di Saim Myrtaj

Sentiti a Sit (Sommarie Informazioni Testimoniali) il datore di lavoro e un altro testimone

La Procura di Rimini ha disposto l'autopsia sul corpo di Saim Myrtaj, il 58enne operaio di nazionalità albanese deceduto ieri (5 settembre), all'ospedale Bufalini di Cesena, poco dopo il ricovero a seguito della caduta da un ponteggio di un cantiere edile di Rimini. La caduta potrebbe essere stata provocata da un malore: l'autopsia servirà a chiarire perfettamente questo aspetto. Gli accertamenti extra autopsia, eseguiti in collaborazione con la Medicina del Lavoro, riguarderanno invece il rispetto delle norme di sicurezza; in particolare se il 58enne indossasse o meno il caschetto protettivo. Al momento non ci sono indagati: sono stati sentiti a Sit (Sommarie Informazioni Testimoniali) sia il datore di lavoro, sia il cittadino che ha chiamato i soccorsi, dopo aver visto l'uomo a terra. L'ipotesi di reato al vaglio della Procura è l'omicidio colposo. Il 58enne viveva a Rimini dai primi anni duemila ed in passato aveva avuto una propria ditta edile.