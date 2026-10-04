Colpo da oltre 300mila euro a Covignano: svaligiata la casa di un’avvocata

Contanti, gioielli e orologi di lusso nel bottino. I ladri sono entrati dalla porta, lasciata accostata. Indagini della Squadra Mobile

Oltre 300mila euro tra contanti, gioielli e orologi di lusso. È il bottino di un furto messo a segno a fine agosto nella casa di un’avvocata nella zona di Covignano, a Rimini.

I ladri sono riusciti a entrare senza forzare la porta d’ingresso, lasciata semplicemente accostata, mentre la proprietaria era fuori casa. Sul posto sono intervenuti Polizia Scientifica e Volanti, ma finora non sarebbero emerse tracce utili alle indagini.

L’assenza di telecamere nella zona complica il lavoro della Squadra Mobile, che sta verificando eventuali collegamenti con altri furti commessi recentemente in città.