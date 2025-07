Paura a Rimini: 17enne cade dal pullman in corsa verso la discoteca

Una vacanza in Riviera con gli amici sarebbe potuta finire male per un 17enne

Lui e un'ottantina di giovani, tutti italiani, arrivati a Rimini in vacanza con un viaggio organizzato da un'agenzia, erano su un pullman in corsa verso la discoteca Bollicine quando il ragazzo è caduto in strada.

Come riporta Corriere Romagna, l'incidente è avvenuto sabato sera, verso le 23.45, a Miramare. Erano appena partiti per andare a ballare nella discoteca di Riccione. I ragazzi sono saliti sul pullman messo a disposizione dall'agenzia. Appena partiti, alla rotatoria di via Cavalieri di Vittorio, uno dei ragazzi, all’improvviso, scivola dal bus in corsa e cade violentemente a terra. Gli altri giovani a bordo danno subito l’allarme, l’autista si ferma e chiama il 118.

Arriva poco dopo l'ambulanza. Il 17enne è stato trasportato al pronto soccorso ma fortunatamente ha riportato solamente alcune ferite lievi e qualche escoriazione. E tanta paura.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia locale, intervenuta sabato sul posto per fare tutti gli accertamenti del caso e per gestire il traffico. Secondo l'agenzia, l'incidente sarebbe stato causato dall'apertura non intenzionale della porta del bus da parte del giovane. I vigili vogliono accertarsi che il bus non avesse qualche malfunzionamento o guasto.

“Il ragazzo non era seduto al suo posto. Era in piedi davanti alla porta centrale, senza accorgersene si è appoggiato alla maniglia che serve ad aprirla in caso di emergenza ed è scivolato e caduto sulla strada. Il pullman era partito da pochi minuti, andava piano, per fortuna il ragazzo non si è fatto nulla di grave”. E gli altri, dopo la grande paura, hanno fatto serata al Bollicine.