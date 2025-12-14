Cade il Napoli a Udine, Milan frenato dal Sassuolo

Fiorentina in caduta libera: ko anche con il Verona e spettro Serie B sempre più vicino

Giornata amara per le big del campionato. Il Napoli cade a Udine sotto i colpi di un’ottima Udinese, il Milan non va oltre il pareggio contro il Sassuolo e la Fiorentina sprofonda ancora, perdendo lo scontro salvezza con il Verona e restando ultima in classifica.

Al Bluenergy Stadium l’Udinese firma l’impresa contro gli azzurri grazie a una prestazione di grande intensità. A decidere il match è uno splendido eurogol di Ekkelenkamp, al termine di una gara in cui i friulani colpiscono anche una traversa e si vedono annullare due reti. Il Napoli ha l’occasione per pareggiare, ma Højlund spreca clamorosamente nel finale. In attesa di Genoa-Inter, la squadra di Conte resta seconda in classifica, a un solo punto dalla Juventus di Allegri.

Frena invece il Milan, che conferma le difficoltà contro la sua “bestia nera” Sassuolo. I rossoneri vanno subito sotto per il gol di Koné, ma reagiscono ribaltando il risultato grazie a una doppietta di Bartesaghi. Quando la vittoria sembra in tasca, però, arriva il pareggio neroverde firmato Laurienté, che fissa il risultato sul 2-2.

Situazione sempre più critica per la Fiorentina, ormai in piena crisi. I viola perdono 2-1 lo scontro diretto per la salvezza contro il Verona, trascinato dalla doppietta di Orban. La squadra toscana resta ultima, a otto punti dalla zona salvezza, ed è apertamente contestata dai tifosi. Dopo il match sono arrivati silenzio stampa, ritiro immediato e la posizione di Vanoli appare sempre più in bilico.

Una giornata che potrebbe segnare una svolta, soprattutto in coda alla classifica, dove per la Fiorentina il tempo comincia davvero a scarseggiare.