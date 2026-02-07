Cade in hotel a Tenerife, muore dopo tre giorni di coma: Savignano piange Claudia Magnani

La donna si trovava sull’isola spagnola insieme al figlio Luca e alla nipotina Sophie

È deceduta dopo tre giorni di coma Claudia Magnani, 67 anni, artista residente a Savignano sul Rubicone. La donna si trovava in vacanza a Tenerife con la famiglia quando, lo scorso 5 febbraio, è rimasta vittima di una caduta accidentale in bagno. Inutili i soccorsi.

Nata a San Mauro Mare, diplomata all’Accademia di Belle Arti, Magnani era conosciuta per la sua attività artistica e per numerose opere, tra cui una Via Crucis presente nella chiesa di San Mauro Mare. Da circa dieci anni viveva a Capanni di Savignano, dove partecipava attivamente alla vita della comunità.

Profondo cordoglio nei due comuni. Amici, cittadini e istituzioni la ricordano come una persona generosa e creativa. Il rientro delle ceneri dall’estero richiederà circa trenta giorni; la data del funerale non è ancora stata fissata.