Cade in monopattino davanti a una buca, niente risarcimento: "Doveva seguire la deviazione"

Il Tribunale di Rimini ha respinto la richiesta di risarcimento di un uomo caduto nel 2023 vicino a un cantiere: la segnaletica indicava una deviazione prima del punto dell’incidente

È caduto in monopattino a causa di una buca o di un dislivello, riportando alcune lesioni, ma non avrà diritto al risarcimento. Lo ha stabilito il Tribunale di Rimini, ritenendo decisiva la condotta del conducente.

L’incidente era avvenuto il 3 febbraio 2023 in via XX Settembre a Rimini. L’uomo, all’altezza di un cantiere stradale, aveva proseguito oltre il punto in cui la segnaletica temporanea indicava di svoltare a sinistra, finendo poi a terra.

Per la giudice Serena Bordoni Marostica, la caduta è stata effettivamente provocata dalla buca o dal dislivello, ma il conducente avrebbe potuto evitarla seguendo la deviazione indicata. La richiesta di risarcimento è stata quindi respinta e l’uomo dovrà pagare circa 1.800 euro di spese di lite, oltre agli ulteriori oneri e ai costi della consulenza tecnica.