Cadono calcinacci da un cornicione in centro storico a Santarcangelo, area transennata

L'intervento in Via Della Costa

Questa mattina (28 giugno) i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellaria Igea Marina, assieme alla Polizia Locale, sono intervenuti alle 11.50 circa nel centro storico di Santarcangelo, in via Della Costa, a seguito della caduta di alcuni calcinacci da un cornicione. A dare l'allarme è stato un passante. La zona è pedonale: nel momento in cui i calcinacci si sono staccati, non transitava nessuna persona. Non ci sono stati feriti. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area, transennandola. L'amministrazione comunale è stata prontamente messa a conoscenza dell'intervento.