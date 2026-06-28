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Cadono calcinacci da un cornicione in centro storico a Santarcangelo, area transennata

L'intervento in Via Della Costa

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
28 giugno 2026 18:40
Cadono calcinacci da un cornicione in centro storico a Santarcangelo, area transennata - Transenna REPERTORIO
Transenna REPERTORIO
Santarcangelo di Romagna
Cronaca
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Questa mattina (28 giugno) i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellaria Igea Marina, assieme alla Polizia Locale, sono intervenuti alle 11.50 circa nel centro storico di Santarcangelo, in via Della Costa, a seguito della caduta di alcuni calcinacci da un cornicione. A dare l'allarme è stato un passante. La zona è pedonale: nel momento in cui i calcinacci si sono staccati, non transitava nessuna persona. Non ci sono stati feriti. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area, transennandola. L'amministrazione comunale è stata prontamente messa a conoscenza dell'intervento.

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