Caduta sul marciapiede a Santarcangelo: niente segnaletica né luci, il Comune dovrà risarcire 25mila euro

Il Tribunale dà ragione alla donna

Il Tribunale ha condannato il Comune di Santarcangelo a risarcire con circa 25mila euro una 60enne rimasta ferita dopo una caduta su un marciapiede dissestato tra via Paolo Borsellino e via Orsini, avvenuta la sera del 2 febbraio 2022.

Come riporta la stampa locale, la donna, inciampata in una buca nascosta dal buio e dal fogliame, riportò diverse fratture alla mano destra. Dopo il ricovero al pronto soccorso fu sottoposta a un intervento chirurgico e affrontò un lungo percorso di cure e riabilitazione.

Nel corso del processo il Comune aveva sostenuto che il pericolo fosse noto e che la donna avrebbe potuto evitarlo con maggiore attenzione. Una ricostruzione respinta dal giudice, che ha accertato l'assenza di transenne e cartelli di pericolo, oltre alla mancanza di illuminazione pubblica nel tratto interessato. Per il tribunale il dissesto non era oggettivamente percepibile da un normale pedone, escludendo qualsiasi responsabilità della donna. Oltre al risarcimento, il Comune dovrà versare interessi e spese legali.