Il futuro della viabilità Nuova Marecchiese, c'è la soluzione per il "nodo" di Villa Verucchio

Il Comitato Valmarecchia Futura: "La soluzione potrebbe essere il collegamento con la Statale 72"

La progettazione per la riqualificazione della strada Marecchiese compie un passo decisivo. Lo riferisce il comitato Valmarecchia Futura. Per il tratto compreso tra Ponte Messa e Verucchio il riferimento rimane lo studio di fattibilità presentato da Anas, durante l’incontro pubblico presso il Teatro Sociale di Novafeltria, che prevedeva un tracciato sul lato destro del fiume Marecchia e aveva già raccolto il favore di gran parte dei sindaci dell’Alta Valle. Il principale nodo da sciogliere riguardava la prosecuzione del collegamento da Villa Verucchio verso Rimini. Proprio su questo tratto, attraverso il confronto con le amministrazioni interessate e con il Comune di Verucchio, è emersa una possibile soluzione che prevede il collegamento del nuovo asse viario con la Superstrada di San Marino, la Statale 72. "Si tratta di un’ipotesi che permetterebbe di dare continuità al collegamento fino a Rimini, superando le criticità emerse nelle precedenti valutazioni e offrendo una prospettiva che potrebbe rispondere alle esigenze dell’intera vallata", riferisce il comitato.

"La Statale 72 è già oggi un’arteria strategica per la provincia di Rimini. Gli interventi previsti per l’eliminazione dei semafori e la realizzazione di rotatorie contribuiranno a rendere la circolazione più scorrevole, migliorando i collegamenti con il casello autostradale di Rimini Sud, l’ospedale, l’aeroporto e il centro commerciale", evidenzia la nota.

"In attesa del riscontro di Anas sullo studio di fattibilità, inizialmente atteso per la scorsa estate e poi annunciato per questo autunno, riteniamo importante sottoporre anche questa prospettiva all’attenzione dell’ente, affinché possa essere oggetto di un’approfondita valutazione tecnica. L’obiettivo resta quello di dimezzare i tempi di percorrenza e aumentare la sicurezza stradale, migliorando concretamente i collegamenti tra la Valmarecchia e i principali servizi e infrastrutture della provincia di Rimini. Una prospettiva che, se confermata dagli approfondimenti tecnici, potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale per il futuro della viabilità e dello sviluppo dell’intera vallata", chiosa il comitato.



