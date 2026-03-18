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Caffè Bordonchio, mano pesante del Giudice: campo squalificato e multa dopo il caos con lo Ziznatic

Per il giudice sportivo si tratta di comportamento recidivo, da cui le pesanti sanzioni

A cura di Glauco Valentini Redazione
18 marzo 2026 07:25
Caffè Bordonchio, mano pesante del Giudice: campo squalificato e multa dopo il caos con lo Ziznatic - Calcio, pallone repertorio
Calcio, pallone repertorio
Bellaria Igea Marina
Cronaca
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Due giornate di squalifica del campo e 150 euro di multa per il Caffè Bordonchio dopo i fatti avvenuti nell’ultimo turno del campionato Csi Eccellenza.

Durante la sfida di alta classifica contro lo Ziznatic Fc, vinta 2-1 dagli ospiti, una parte della tifoseria locale si è resa protagonista di lanci di petardi e fumogeni già nel primo tempo.

La situazione è peggiorata nella ripresa, quando il lancio di materiale vicino alla panchina ospite ha causato lo stordimento di un tesserato e l’interruzione momentanea della gara.

Tensioni anche nel post-partita, con tentativi di scontro tra le tifoserie. Per il giudice sportivo si tratta di comportamento recidivo, da cui le pesanti sanzioni.

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