Cagliari, ripescato corpo senza vita di un 16enne: la notte prima c'era stata festa in spiaggia

Non è chiaro se il 16enne fosse presente alla festa, gli accertamenti in corso. Disposta l'autopsia

Un giovane di 16 anni originario di Cagliari, residente nel milanese, Mariano Olla, ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica (14-15 giugno) nell'arenile di Cagliari, tra il porticciolo di Su Siccu e la passeggiata sul mare di Sant'Elia.



Il corpo senza vita è stato ripescato questa mattina (domenica 15 giugno), all'alba, dai Vigili del Fuoco. Il 16enne era a torso nudo, indossava scarpe e pantaloncini.



A dare l'allarme erano stati alcuni pescatori e i bagnanti: sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 e la Polizia. La sera prima in zona si era tenuta una piccola festa, ma non è chiaro se tra i partecipanti vi fosse anche il 16enne: il suo corpo è stato ritrovato nella spiaggetta dietro il molo, più appartata. È stata disposta l'autopsia, mentre gli inquirenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita del 16enne.