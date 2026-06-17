Calabria, il turismo guarda oltre l’estate: perché sempre più viaggiatori la scelgono durante tutto l’anno

Con costi in aumento, i viaggiatori confrontano prezzi e budget: la Calabria cresce come meta conveniente e meno affollata

Organizzare una vacanza non è più una decisione impulsiva come poteva essere qualche anno fa. Prima di prenotare, molte persone confrontano prezzi, valutano i costi degli spostamenti e cercano destinazioni che permettano di vivere un’esperienza soddisfacente senza incidere troppo sul budget familiare. L’aumento del costo della vita e dei trasporti ha inevitabilmente influenzato le scelte dei viaggiatori, orientando una parte della domanda verso mete considerate più accessibili rispetto ad altre destinazioni italiane. In questo quadro la Calabria sta attirando un interesse crescente. Non occupa sempre le prime pagine delle classifiche turistiche nazionali, eppure continua a guadagnare terreno nelle preferenze di molte famiglie e di chi cerca un’alternativa alle località più inflazionate. I segnali arrivano anche dai dati. Durante le festività pasquali del 2026, alcune analisi basate sulla location intelligence hanno registrato per la Calabria un incremento delle presenze pari al 32%, uno dei risultati più significativi a livello nazionale. Un dato che suggerisce come la regione stia riuscendo a intercettare una domanda sempre più ampia. Ma quali sono i punti di forza che rendono questa regione così ambita?

La Calabria conquista chi cerca qualcosa oltre la spiaggia

Le immagini che più spesso vengono associate alla Calabria sono quelle delle spiagge e delle acque trasparenti che caratterizzano gran parte della costa regionale. È una fama meritata, ma riduttiva. Allontanandosi di pochi chilometri dal litorale il panorama cambia completamente. Compaiono boschi, altopiani, piccoli centri storici e strade che attraversano territori poco urbanizzati. È una Calabria meno fotografata rispetto a quella delle cartoline estive, ma spesso in grado di sorprendere chi la visita per la prima volta. Molti turisti scelgono di dedicare parte del viaggio alla scoperta dell’entroterra. C’è chi percorre sentieri naturalistici, chi si ferma nei borghi per assaggiare prodotti tipici e chi preferisce visitare luoghi che raccontano la storia del territorio lontano dai circuiti più frequentati. Anche la cucina contribuisce a rendere il soggiorno più piacevole. Ogni area presenta specialità differenti e non è raro che una semplice sosta in un piccolo paese si trasformi in un’occasione per conoscere tradizioni tramandate da generazioni. La qualità dell’offerta turistica trova conferma anche nei riconoscimenti ottenuti dal territorio. La Calabria si colloca stabilmente tra le regioni italiane con il maggior numero di Bandiere Blu e detiene il primato nazionale per numero di Bandiere Verdi, assegnate dai pediatri alle spiagge considerate particolarmente adatte alle famiglie con bambini. Un risultato che testimonia l’attenzione sempre più alta verso accoglienza, servizi e sicurezza.

Dai villaggi turistici all’outdoor, cresce la varietà dell’offerta

Anche il settore dell’accoglienza ha seguito l’evoluzione delle esigenze dei viaggiatori. Oggi l’offerta ricettiva è molto più ampia rispetto al passato e comprende soluzioni pensate per pubblici differenti. Le famiglie continuano a orientarsi verso strutture che permettono di avere servizi e attività organizzate all’interno dello stesso complesso. Per questo motivo l’interesse verso i villaggi vacanze resta elevato, soprattutto nelle località costiere più richieste. Prima di prenotare, molti viaggiatori dedicano tempo alla ricerca e al confronto delle proposte disponibili. Portali specializzati dedicati ai Villaggi in Calabria, come Dirotta da Noi, vengono utilizzati per verificare offerte, servizi e caratteristiche delle strutture presenti nelle diverse aree della regione. Parallelamente cresce il peso del turismo outdoor. Secondo le rilevazioni relative al 2026, la Calabria è salita dal settimo al quinto posto tra le destinazioni preferite dagli appassionati di vacanze all’aria aperta, registrando una crescita del 48% rispetto all’anno precedente. Un risultato che conferma la forte attrattività verso esperienze legate alla natura, all’escursionismo e alle attività sportive praticabili fuori dai grandi centri urbani. Anche le preferenze relative alle strutture open air offrono uno spaccato interessante. Gli alloggi fissi, come bungalow e case mobili, rappresentano la scelta del 65% dei viaggiatori. Le piazzole dedicate a camper, caravan e tende raccolgono il 32% delle preferenze, mentre il glamping continua a occupare una nicchia più contenuta, pari al 3%, rivolta soprattutto a chi cerca un soggiorno immerso nella natura senza rinunciare a standard elevati di comfort. La presenza di opzioni molto diverse tra loro permette alla regione di intercettare esigenze differenti. Famiglie, coppie, gruppi di amici e viaggiatori individuali possono trovare soluzioni coerenti con il proprio modo di vivere la vacanza.

La sfida della destagionalizzazione

Per molto tempo la stagione turistica calabrese ha seguito uno schema piuttosto prevedibile. Le presenze si concentravano per lo più nei mesi centrali dell’estate, mentre durante il resto dell’anno molte località rallentavano sensibilmente il proprio ritmo. Oggi la situazione appare meno netta. Alcuni territori stanno riuscendo ad attrarre visitatori anche nei periodi tradizionalmente considerati di bassa stagione. Non si tratta di numeri paragonabili a quelli estivi, ma il cambiamento è evidente. Una parte del merito va alle attività che non dipendono esclusivamente dal mare. Escursioni, percorsi naturalistici, cammini, eventi culturali e iniziative legate alla gastronomia locale aiutano a distribuire le presenza lungo diversi mesi all’anno. A sostenere questa evoluzione è anche la maggiore apertura verso i mercati esteri. Il rafforzamento dei collegamenti e una migliore accessibilità stanno favorendo soggiorni più lunghi e una presenza internazionale più distribuita durante l’anno. In questa direzione si inserisce anche il progetto “Calabria 4 Seasons”, presentato per promuovere la regione come destinazione da vivere in ogni periodo dell’anno. Il programma punta a valorizzare non soltanto il mare, ma anche la montagna, i cammini, i parchi naturali e le attività outdoor che caratterizzano il territorio. Tra gli esempi più citati c’è Tropea. Passeggiando nel centro storico durante la primavera o l’autunno è possibile incontrare visitatori provenienti da diversi Paesi europei, attività aperte e una vivacità che fino a qualche tempo fa era associata quasi esclusivamente all’estate. Gli operatori turistici locali parlano ormai apertamente di una destagionalizzazione che sta producendo risultati concreti.

Una crescita che guarda al futuro

Chi osserva l’evoluzione del turismo regionale nota una trasformazione interessante: la Calabria continua a essere scelta per il mare, ma sempre più persone decidono di tornare per ragioni diverse rispetto a quelle che avevano motivato il primo viaggio. C’è chi dopo una vacanza sulla costa sceglie di esplorare la Sila, chi dedica qualche giorno ai borghi dell’entroterra e chi programma una nuova visita per approfondire aspetti del territorio scoperti quasi per caso durante il soggiorno precedente. Naturalmente restano questioni aperte. I collegamenti possono essere migliorati, alcune aree meritano maggiore visibilità e la concorrenza di altre destinazioni resta molto forte. Sono sfide comuni a gran parte delle regioni italiane che puntano sul turismo come leva di sviluppo. Ciò nonostante, la percezione generale è quella di una meta che sta costruendo il proprio percorso senza inseguire mode passeggere. Mare, natura, cultura, tradizioni e ospitalità convivono all’interno di un’offerta ampia e diversificata. Forse è proprio questa la caratteristica che continua a convincere molti visitatori: la possibilità di tornare più volte e trovare sempre qualcosa di diverso da scoprire.