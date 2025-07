Calcio, Sammaurese: Michael Ricci guiderà la Juniores Nazionale

Ha trent'anni, di San Mauro Pascoli. Ha vinto il campionato regionale Under 18. Sostituisce Pino Lorenzo promosso nello staff della prima squadra

Con la promozione di Pino Lorenzo nello staff della prima squadra, sarà Michael Ricci, allenatore trentenne di San Mauro Pascoli, il tecnico della Juniores Nazionale della Sammaurese. Da giocatore un curriculum in Promozione ed Eccellenza con Meldola, Cervia, Sant’Ermete e Gatteo, da allenatore mister Ricci ha come esperienza più significativa quella alla guida della Under 18 della Sammaurese nella stagione appena andata in archivio: ha vinto il campionato regionale, ha battuto poi il Progresso ai quarti uscendo in semifinale per mano del Real Sala Bolognese.

In precedenza sulla panchina del Gatteo Ricci ha perso la finale playoff contro il Moriciano (Prima categoria).

“La prossima stagione sarà la undicesima della Sammaurese ai nastri di partenza con la squadra Under 19; siamo reduci da un settimo posto e cercheremo di alzare l’asticella o quanto meno di confermarci – dice Ricci che è in possesso del patentino di Uefa B e che avrà al suo fianco tra gli altri il collega William Barducci – La squadra sarà la mia Under 18 costituita da ragazzi del territorio delle province di Forlì-Cesena e Rimini e di San Marino ai quali saranno aggiunti altri ragazzi di pari età. Sono contento di proseguire il mio percorso in questo club, in questi anni i ragazzi sono cresciuti tanto e adesso comincia una nuova, affascinante sfida visto che sono uno dei tecnici più giovane se non il più giovane della regione. Ringrazio la società che mi ha dato questa importante possibilità, ora sta a me e alla squadra ripagare la fiducia”.