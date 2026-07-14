Calci alla compagna e minacce alla figlia: 40enne a processo

Violenze domestiche a Rimini

Si aprirà il 21 settembre davanti alla giudice Adriana Cosenza il processo a carico di un 40enne modenese, accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della compagna convivente.

Il gup Raffaele Deflorio ha disposto il giudizio immediato su richiesta del pm Luca Bertuzzi. L’imputato è sottoposto al divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico e divieto di dimora in provincia di Rimini.

Secondo l’accusa, dopo precedenti episodi avvenuti a Modena, l’uomo avrebbe ripreso le condotte violente una volta tornato a convivere con la compagna nel riminese nel giugno 2025. Le aggressioni sarebbero proseguite nei mesi successivi con insulti, minacce e violenze fisiche, rivolte anche alla figlia della coppia.

L’episodio più recente risale a marzo, quando il 40enne avrebbe colpito la donna con violenti calci, causandole lesioni guaribili in sette giorni. La denuncia della vittima ha dato avvio alle indagini, confermate anche dalle dichiarazioni della madre e della figlia della donna.