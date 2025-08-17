Calcio, 2-2 nel test congiunto tra Bellaria e Santarcangelo

La squadra di D'Agostino in vantaggio di due reti ha sfiorato il tris con Ragini.

E' finito 2-2 l'allenamento congiunto allo stadio Nanni tra il Bellaria ed il Santarcangelo. Nelle due squadre erano assenti D'Elia, Falchero e Vitali da una parte e Sorrentino dall'altra. In vantaggio 2-0 la squadra di d'Agostino con rete dell'attaccante Zarrelli a fine del primo tempo finalizzando al meglio una azione corale e raddoppio di Loi ad inizio di ripresa su verticalizzazione di Zammarchi.

La formazione di casa ha sfiorato il tris con il baby classe 2007 Andrea Raggini che dopo una bella azione in velocità, ha dribblato il portiere ma non è riuscito a calciare in porta. Negli ultimi dieci minuti la squadra di Riccipetitoni, vicina a gol del 2-1 in un paio di circostanze, è pervenuta al pareggio (il campo per il Bellaria molti Juniores) con gol dell'attaccante 2006 Kotchap sotto misura in area e di Ciavatta, ex Primavera Rimini, con un tiro a giro di sinistro con palla a colpire il palo più lontano e poi in rete. Una rete di ottima fattura.

Una bella sgambata utile per entrambe le squadre in vista dell'inizio della stagione ufficiale.

Intanto il Santarcangelo nei giorni scorsi ha annunciato il ritorno di Simone Vernazzaro, centrocampista classe 2006. Cresciuto nel settore giovanile gialloblù, Simone prosegue il suo percorso alla Savignanese e, dopo la pausa forzata dovuta al Covid, intraprende la sua avventura nel campionato sammarinese fino a raggiungere la Primavera, disputando tutti i campionati nazionali di categoria.



