Calcio, Riccione: confermati Diop e Barbanti. Arriva Lambertini

Per l'attacco la Savignanese tessera Luca Andreoli, 10 gol con la maglia del Solarolo. Al Diegaro approda l'esterno Michael Pieri, ex Sampierana

Il Massa Lombarda ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Marco Mosconi dopo l'eccellente lavoro svolto nel corso dell'ultima stagione in veste di direttore tecnico.

La Savignanese ha tesserato l'attaccante Luca Andreoli, classe 1997, cresciuto nel settore giovanile del Forlì e autore di 10 gol nello scorso campionato di Eccellenza con la maglia del Solarolo.

PROMOZIONE

Il Riccione Calcio 1926 conferma Giacomo Barbanti, portiere classe 1994, anche per la stagione sportiva 2026/2027. Anche il centrocampista Nicholas Diop resta in biancazzurro. Il volto nuovo è Leonardo Lambertini, difensore centrale classe 2003. Alto 190 centimetri, Leonardo è un difensore forte fisicamente, affidabile e dotato di grande personalità. Cresciuto nella scuola calcio del Bologna, ha poi svolto gran parte del proprio percorso giovanile nel Corticella, società con la quale è cresciuto calcisticamente e umanamente.

Terminato il settore giovanile, ha maturato importanti esperienze tra Seconda e Prima Categoria, conquistando poi la Promozione con lo Junior Corticella. Nell’ultima stagione si è messo particolarmente in evidenza, risultando uno dei protagonisti della squadra e guidando con autorevolezza la linea difensiva.

Nonostante la giovane età, Leonardo porta con sé esperienza, leadership e una grande voglia di continuare a crescere, caratteristiche che hanno convinto la Riccione Calcio 1926 a puntare su di lui.

La Sampierana vuole ripartire dal gruppo dei sampierani: Petrini, Quercioli, Corzani e Pippi che auspico di rivedere nella forma migliore, Conficoni, Narducci, Davide Braccini e Giacomo Pungelli. Il difensore Giovanni Pungelli, di rientro dal prestito al Tropical Coriano, ha richieste in serie c e serie D.

Al Diegaro approda l'esterno Michael Pieri, ex Sampierana.

Il Cervia comunica di aver tesserato Alessandro Zoffoli, centrocampista classe 2007, reduce da un campionato di alto livello al San Pietro in Vincoli. Arriva Gaetano Minieri per anni punto di riferimento della Comacchiese, classe 2002, esterno capace di coprire tutto il campo: abbina intensità, velocità e forza nell'uno contro uno.

Al Gabicce Gradara - promozione Marche - arriva l'attaccante Giacomo Renzi dal Vismara (quattro stagioni). Conferme per l'esterno under Joseph Gambini ed il portiere Ammin Adebiyi.

PRIMA CATEGORIA

L'esperto attaccante Pietro Collini ha firmato con il Verucchio. Esperienza, grinta e fiuto del gol al servizio dei nostri colori. Pietro arriva con grande entusiasmo e la voglia di essere protagonista in questa nuova avventura. Da definire il nuovo mister.

Pietro Collini

L'attaccante Nicolas Ronchi ha firmato con il Gambettola.

Il Roncofreddo tessera Cristian Borgini, classe 2001, difensore ex Spiv e Del Duca Ribelle.

Al Bellaria mister Samuele Buda avrà al fianco Dario Arcangeli nel ruolo di vice allenatore e Giorgio Mariotti come collaboratore tecnico.

Il Torconca è ad un passo dall'attacante Stefano Piccari, ex Victoria, nell'ultima stagione al Superga.

CAMPIONATO SAMMARINESE

David Tomassini (sammarinese) sarà ancora un giocatore della Cosmos. Il direttore sportivo Filippo Cipriani cerca un preparatore dei portieri: potrebbe essere Marco Gabrielli della Stella.

Al San Giovanni approdano Leonardo Fratta, difensore centrale classe 2006, in arrivo anche l'attaccante esterno Lorenzo D'Orsi, ex Tropical Coriano.

Il Cailungo ha teserato Valli Casadei, classe 2005, centrocampista-terzino sammarinese. Arriva anche il capitano del Faetano Kevin Zonzini, classe 1998 ed il colpo è il prestito da la Fiorita del difensore 2001 Filippo Santi. Confermati l'attaccante Antonio Bua, Alessandro Conti e Matias Colagiovanni.