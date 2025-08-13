Calcio, Bellaria: 1-0 al Cosmos. Gambettola: si gioca allo stadio

Il primo test stagionale della squadra di D'Agostino vinto grazie ad una rete di Cristiani. Tesserato il difensore 2006 Michelangelo Carbonara

Michelangelo Carbonara, difensore classe 2006, è un nuovo acquisto del Bellaria. E’ cresciuto nelle giovanili del San Marino e del Rimini, ha già con esperienza in prima squadra nel Riccione United in serie D e nella Cosmos nel campionato sammarinese. Michelangelo stava già svolgendo la preparazione con i nostri ragazzi e nonostante alcune altre proposte ed opportunità, ha deciso di sposare il progetto biancazzurro. Ora la rosa a disposizione di mister D'Agostino è praticamente al completo.

Intanto il Bellaria ha piegato il Cosmos nel primo test stagionale nel nuovo stadio Nanni per 1-0. Nel primo tempo terminato 0-0 la squadra di D’Agostino ha creato nel finale almeno due palle gol; nella ripresa, con gli undici rivoluzionati, il Bellaria ha segnato il gol vittoria con il nuovo acquisto Cristiani su assist di Muci dalla sinistra. Sabato 16 secondo appuntamento al Nanni contro il Santarcangelo alle ore 17,30.

GAMBETTOLA Il Gambettola, dopo alcune settimane di colloqui, incontri e trattative, ufficializza che anche per la stagione 2025/2026 la prima squadra di ACD Gambettola svolgerà tutta la propria attività presso gli impianti di via Curiel a Gambettola.

Le partite casalinghe quindi, al pari della scorsa stagione, continueranno a giocarsi al Comunale. Il club ringrazia la dirigenza della società Junior Gambettola per la collaborazione, indispensabile per poter giungere al risultato. Il club auspica una maggiore collaborazione e disponibilità anche da parte dell'amministrazione comunale.