Calcio, Bellaria: esonerato mister D'Agostino. Si dimette il ds Righini

Terremoto nel club: il tecnico paga l'ultimo posto con zero punti. Il dirigente se ne va perché non coinvolto nel summit societario. Squadra affidata a Reciputi

Il Bellaria ha esonerato il tecnico Matteo D’Agostino. La decisione – la matricola è all’ultimo in classifica con zero punti dopo quattro partite (un gol segnato e dieci subiti) – è stata presa dal consiglio direttivo della società alla quale a sorpresa non ha partecipato il direttore sportivo Aldo Righini, informato solo a cose fatte. Il dirigente responsabile dell’area tecnica, non coinvolto in maniera irrituale nel summit societario, ha presentato immediatamente le dimissioni (“Una decisione sbagliata nei temi e nei modi” spiega). Insomma, un vero e proprio terremoto.

Allontanato anche il vice Stefano Zammarchi. Il tecnico almeno fino a domenica nella sfida di Bagnacavallo di domenica prossima è Paolo Reciputi (il primo allenamento lo ha condotto Diego Caverzan, il tecnico della Juniores), l’uomo a cui la società storicamente si affida nei momenti più complicati, ma potrebbe essere anche colui che chiuderà la stagione.

"E’ stata una decisione sofferta perché io ho grande stima in Matteo D’Agostino, la quale rimane ovviamente immutata – spiega il presidente Ionni - La precaria situazione di classifica esigeva una mossa della società, una scossa. Non potevamo stare con la mani in mano anche perché ultimamente abbiamo colto dei segnali per cui tra squadra e mister si è incrinato qualcosa e siamo intervenuti; riteniamo che la squadra sia all’altezza di centrare l’obiettivo della salvezza che ci siamo posti ad inizio stagione. Il margine per recuperare c’è e contiamo di risalire la china. Quanto all’amico Aldo Righini, conto che continui a fare parte della nostra famiglia”.