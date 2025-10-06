Calcio C, Perugia-Rimini: vendita dei biglietti vietata ai riminesi

Lo ha disposto la Prefettura di Perugia per ragioni di ordine pubblico e sicurezza

La Prefettura di Perugia ha disposto il DIVIETO DI VENDITA dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Rimini per la gara Perugia-Rimini, in programma sabato 11 ottobre 2025 alle ore 14:30 presso lo stadio “R. Curi”.

Il provvedimento è stato adottato per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CAMS) e dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. NON sarà possibile acquistare biglietti per i residenti in provincia di Rimini, né per settore ospiti né per altri settori dello stadio. Il club biancoroso: "Ci scusiamo per il disagio e confidiamo nel rispetto delle disposizioni delle autorità competenti"..