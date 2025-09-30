Calcio C, Rimini: per l'attacco c'è il baby Brancato

Classe 2004, ha militato ultimamemte con le maglie di Olbia, Imperia e Sammaurese

Il Rimini F.C. annuncia ll’arrivo in biancorosso di Alessandro Brancato, attaccante classe 2004. Cresciuto nel settore giovanile del Foggia, club con cui ha anche esordito e militato con la prima squadra in Serie C, Brancato ha successivamente maturato esperienze con le maglie di Olbia, Imperia e Sammaurese. "Un nuovo tassello che si aggiunge al reparto offensivo biancorosso che porta entusiasmo e tanta determinazione" recita la nota del club. Si spera che Brancato porti anche qualche gol...