Calcio, Cecchi: 'Con il Gabicce Gradara ritorno in Promozione, una bella sfida'

Il terzino mancino, classe 1998, di Cattolica, nelle due ultime stagioni ha militato nel Torconca da protagonista



Ritorna in Promozione dopo due stagioni da protagonista con la maglia del Torconca, club di Prima categoria romagnola. Ma Filippo Cecchi, classe 1998, terzino mancino, lo fa nel girone marchigiano con la maglia del Gabicce Gradara.



"Ho sfiorato la promozione nelle due ultime stagioni, in realtà in misura maggiore in quella appena andata in archivio – racconta Cecchi – e la delusione per l’obiettivo sfumato è stata tanta. Avevo bisogno di nuovi stimoli, avevo voglia di ritornare in Promozione. Mi hanno cercato altri club, ho preferito un' esperienza del tutto nuova, in un girone che non conosco come quello marchigiano, comunque in una piazza a due passi da casa. Il Gabicce Gradara è una società conosciuta per sua affidabilità e serietà, è una realtà consolidata del campionato, con le giuste ambizioni. Sarà per il sottoscritto una bella sfida”.



Cecchi è di Cattolica, cresciuto settore giovanile del Torconca e poi approdato in prima squadra, quindi il salto di qualità alla Fya Riccione (Eccellenza), poi ancora Torconca e Cattolica (Promozione) quindi di nuovo Torconca (Prima) di cui è stato un punto fermo nelle due ultime stagioni.



Cecchi, le sue caratteristiche tecniche?



“Il primo compito di un terzino è fare bene la fase difensiva, ma cerco anche di farmi valere nella fase propositiva, se c’è l’opportunità mi spingo in avanti e qualche gol sono riuscito a segnarlo. Mi ritengo un giocatore generoso, che dà tutto, dal rendimento costante”.



Può ricoprire altri ruoli?



“Il mio preferito è quello di terzino a sinistra della linea a quattro, sono stato però utilizzato come esterno nel centrocampo a cinque e come braccetto nella difesa a tre. Ho un buon bagaglio di esperienza che cercherà di mettere a disposizione della squadra quando sarà chiamato in causa”.



In extremis Cecchi ha visto sfumare la promozione, il Gabicce Gradara ha invece acciuffato la salvezza. Che stagione si aspetta?



“L’obiettivo della società è fare meglio della stagione precedente: porterò il mio contributo”.

