Calcio, Cervia super: ecco l'attaccante Tombetti. Gambettola: Sabato

L'attaccante Nisi, nel mirino del Tropical Coriano, resta al Sant'Agostino. Il Misano su un trio del Tavulla Valfoglia. Colpo Cailungo: in attacco Bernardi (Pietracuta)

L’attaccante Lorenzo Nisi (10 gol) è stato confermato dal Sant’Agostino. Aveva richieste da Tropical Coriano, Centese e Comacchiese. Conferma anche per Matteo Amaducci, attaccante del Medicina. Al primo anno a Medicina, giunto quindi la scorsa estate, l’attaccante classe 2003 è stato uno dei migliori marcatori giallorossi con 8 reti segnate.

Il Pietracuta riabbraccia Davide Celli, difensore classe 1997, che torna a vestire i colori rossoblù dopo un percorso che lo ha visto protagonista tra Pietracuta, Verucchio, Perticara e Polisportiva Stella.

Il centrocampista Christian Cenci è stato confermato dal Santarcangelo.

La Spal (se ci sarà il Rimini Calcio sarà inserita nel girone A?) conferma mister Carmine Parlato. Il suo sì evidentemente è arrivato dopo le garanzie circa la costruzione di un organico in grado di tagliare il traguardo vanamente inseguito nel corso del campionato appena concluso.

Il centrocampista Andrea Gadda, classe 1993, ha firmato per la Comacchiese che ingaggia anche Matteo Derjai redcue dalla promozione con il Mezzolara.

L'attaccante Lorenzo Martoni rientra alla FCR Forlì dopo l’esperienza in prestito (15 partite e cinque reti). Confermato il difensore Filippo Lambertini.

PROMOZIONE

Come anticipato, il difensore Michele Manfroni, classe 2002, è confermato dal Riccione. Il Bellaria tessera Alessandro Di Gilio, esterno classe 2002 del Cervia e prima alla Savignanese, il centrocampista classe 2005 della Savignanese Diego Pianini, ed il difessore centrale Daniele Grieco, class 2000, che era alla Cosmos. Resta in biancazzurro Diego Grassi, centrocampista classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Cesena e dopo alcune esperienze a Cervia e Bakia, arrivato al Bellaria Igea Marina lo scorso gennaio.

Il Misano è su due centrocampisti del Tavullia Valfoglia, Diego Ricciotti e Luca Diomede, e sul terzino Giacomo Salvatori.

L’attaccante Christian Tombetti vestirà i colori del Cervia United nella stagione 2026 / 2027. Giovane ma già capace di mettere in mostra qualità importanti, arriva dopo l'ultima stagione al San Pietro in Vincoli, dove ha evidenziato tutto il suo potenziale. Fisicità, tecnica e una presenza importante in area di rigore: caratteristiche che lo rendono profilo di grande interesse.

Cristian Tombetti (Cervia)

Il Reno conferma anche l'attaccante Andrea Quarta (2004) ed il difensore Giulio Corrado (2006).

La Sampierana ha confermato Simone e Davide Braccini, Quercioli e Conficoni. Con Pippi incontro nei prossimi giorni: la volontà reciproca è di continuare insieme. Zamagni è il candidato a rivestire il ruolo di portiere titolare. Hanno preso altre strade Rossi, Pieri, Lo Russo, Rossi, Di Novella, Cangini, Montesi e Crociati.

In uscita anche Ravaioli e Ariyo (motivi di studio/lavoro in Germania). Da definire le posizioni di Petrini e Narducci. In stand by la posizione di Corzani, che la società auspica resti in bianconero. L’attaccante Giovanni Pungelli è andato alla Due Emme, rientra dal prestito il fratello Giovanni il cui futuro è da scrivere.

PRIMA CATEGORIA

Il difensore centrale Lorenzo Zammarchi, classe 2003, è del Granata allenata Elvio Gozi. E’ cresciuto nel settore giovanile del Bakia, esperienza al Sala in Prima con cinque gol, quindi Bellaria in Prima e Promozione.

Altro colpo è l’attaccante Matteo Vivo, classe 2000, in uscita dal Roncofreddo, ex Savignanese, Santarcangelo e Novafeltria. Altro attaccante Alex Conti, 2006 del Bellaria. Preso anche il centrocampista Luca Donini.

Il Gambettola tessera il difensore Roberto Sabato, classe 1987. Nella sua lunga carriera ha indossato le maglie di Carpi, Giacomense, Pizzighettone, Triestina, Ravenna, Alessandria (con cui ha superato le 100 presenze), Forlì, Catanzaro, Rende e Cesena, Sammaurese e Virtus.

CAMPIONATO SAMMARINESE

Colpo grosso del Cailungo. Dopo Santi, Tordella, Grieco, De Paoli e Valli Casadei, arrivano l’esterno Lorenzo Benvenuti dal Verucchio e l’attaccante esterno-seconda punta Edoardo Bernardi, classe 2003, del Pietracuta. Un colpo grosso. “Il mercato è ormai chiuso, abbiamo allestito una squadra competitiva per i playoff che è il nostro obbiettivo – assicura il ds Francesco Vagnini – Bernardi e Bua, 13 gol nell’ultima stagione, formano una bella coppia d’attacco”.

Edoardo Bernardi (Cailungo)

Il centrocampista Riccardo Michelucci è vicino al Domagnano dove arriva il centrocampista Alessandro Toccaceli da La Fiorita.

Gaston Rodrigo Robba, difensore della Cosmos, è stato confermato dal club: rientrerà da un infortunio a campionato avviato.