Calcio, Champions League: il Tre Fiori è pronto alla sfida con il Larne

Il tecnico Danilo Girolomoni: “Serviranno maturità e spirito di gruppo. È una sfida da affrontare con rispetto e fiducia”

Manca ormai pochissimo alla sfida europea del Tre Fiori, che domani (martedì 7 luglio) alle ore 20.30 al San Marino Stadium affronterà il Larne, campione dell’Irlanda del Nord, nell’andata del primo turno di qualificazione alla UEFA Champions League.

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico Danilo Girolomoni ha evidenziato la crescita della squadra rispetto alla prima esperienza internazionale della scorsa stagione. “Siamo più consapevoli rispetto alla prima esperienza europea dell’anno scorso in Conference League. Siamo più maturi, più gruppo, e cercheremo di sfruttare proprio queste caratteristiche. Affrontiamo una squadra professionistica come il Larne, che dal punto di vista atletico è sicuramente più preparata. Per quello che abbiamo visto e analizzato, però, a livello tecnico il gap non è così impossibile da colmare. Dobbiamo ricordarci che è una sfida su 180 minuti: è un aspetto che non va sottovalutato”.

L’allenatore ha poi sottolineato la scelta della società di puntare sul gruppo che ha conquistato il titolo sammarinese, integrato soltanto con alcuni rinforzi mirati. “È giusto che chi si è sudato il campionato abbia la possibilità di vivere questa grande avventura. Le qualità non mancano a questo gruppo, al quale abbiamo aggiunto soltanto alcuni elementi per allungare la rosa e portare ulteriore esperienza. Sono giocatori che hanno sposato subito il progetto e si sono inseriti con grande naturalezza”.

Per Girolomoni la partecipazione alla massima competizione europea rappresenta molto più di un semplice appuntamento sportivo. “Affrontare la Champions League è un grande orgoglio, un onere e un onore. È un impegno che affrontiamo con grande rispetto, consapevoli di rappresentare un’intera nazione. È motivo di soddisfazione anche per la società, che mi ha sempre messo nelle condizioni migliori per lavorare, e per questi ragazzi, che hanno conquistato sul campo questo traguardo. A loro chiedo di giocare l’uno per l’altro, con grande rispetto degli avversari, ma anche con piena consapevolezza della forza del nostro gruppo”.

Accanto al tecnico è intervenuto anche l’attaccante Tommaso Bernardi, che ha ribadito l’importanza della compattezza del gruppo in vista della doppia sfida. “Siamo consapevoli di aver costruito un gruppo forte e spero davvero che questo possa fare la differenza anche sul campo. Sappiamo, grazie al lavoro del mister e del match analyst, che ci troveremo di fronte una squadra molto dinamica e intensa nella corsa: dovremo essere bravi a contrastarla. Sarà importante non subire gol, ma riuscire anche a segnare ci permetterebbe di affrontare il ritorno in una situazione favorevole. Sarà il campo a dirci quale sarà l’equilibrio della partita. Le emozioni sono fortissime. L’anno scorso non sono riuscito a giocare la partita di Conference League e quest’anno la voglia è ancora più grande. Sto vivendo un’ansia positiva, perché stiamo per affrontare un obiettivo che ci siamo costruiti sul campo con il lavoro e l’impegno di tutti. Daremo il massimo”.